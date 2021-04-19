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​Райффайзенбанк представляет постковидную рекламу кредитной карты

Райффайзенбанк запускает рекламную кампанию кредитной карты с длинным беспроцентным периодом

​Райффайзенбанк представляет постковидную рекламу кредитной карты

Райффайзенбанк совместно с агентством MullenLowe Moscow запускает рекламную кампанию кредитной карты с длинным — 110 дней — беспроцентным периодом. Её основой станет 10-секундный ролик, герой которого устал сидеть дома, быстро принял решение о путешествии и практически мгновенно воплотил его в жизнь.

Первая часть короткой истории монтажно решена в стиле фильмов Гая Ричи: быстрая смена кадров отражает весь стресс ситуации, в которой оказался молодой человек. Спешка в аэропорту, регистрация на рейс, взлет самолёта. И на контрасте — выдох. Герой на живописном берегу моря наслаждается жизнью.

«Сегодня эта история смотрится особенно актуально: мы все устали от локдауна и мечтаем об отпуске, — рассказывает Михаил Зуров, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Райффайзенбанка. — Наша кредитная карта позволяет сделать это быстро и просто».

Карта «110 дней без процентов» бесплатна в обслуживании. У клиентов есть возможность без комиссии снимать или переводить до 50 тыс. руб. ежемесячно. Подробнее можно узнать на raif.ru.


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Сегодня в 15:39, просмотров: 98, комментариев: 0
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