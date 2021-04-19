Объем транзакций по виртуальным картам ВТБ — 1,2 млрд рублей

Жители Уральского федерального округа оформили в ВТБ порядка 40 тыс. цифровых карт с момента запуска технологии. Объем транзакций по виртуальным картам за это время насчитывает 1,2 млрд рублей. Самые популярные категории расходов — супермаркеты, шопинг, кафе и рестораны.

ВТБ начал выпуск цифровых карт в декабре 2019 года. С тех пор клиенты банка в Уральском федеральном округе оформили порядка 40 тыс. виртуальных карт, в том числе в 2020 году — свыше 29 тысяч, а за 1 квартал 2021 года — более 10 тысяч. В марте 2021 года, помимо карт международных платежных систем, клиентам ВТБ стала доступна также виртуальная карта «Мир». За первые две недели клиенты банка в целом по стране оформили более 8 тыс. таких карт.

В Ханты-Мансийском автономном округе ВТБ к текущему моменту выпустил порядка 5 тысяч цифровых карт. Объем покупок по ним с момента запуска технологии насчитывает 175 млн рублей. Среди городов региона, где выпущено больше карт – Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск.

Чаще всего держатели дебетовых цифровых карт ВТБ в Югре используют их в супермаркетах – оборот в этой категории расходов составил 43 млн рублей. Югорчане часто приобретают с помощью цифровых карт электронику (13 млн), одежду и обувь (12 млн), а также расплачиваются ими в кафе и ресторанах (9 млн). Кроме того, в ТОП-5 самых популярных категорий покупок вошла оплата жилищно-коммунальных расходов (8 млн).

В целом по России Банк ВТБ выпустил свыше 500 тыс. цифровых карт: более 470 тыс. дебетовых и почти 45 тыс. кредитных виртуальных карт, которые банк начал выпускать в декабре 2020 года. За это время объем транзакций по виртуальным картам превысил 15 млрд рублей.

«В последние годы спрос россиян на цифровые продукты и сервисы увеличился и продолжает расти. Этому способствует доступность современных технологических решений и широкий спектр их применения. Уже сейчас практически вся инфраструктура в банковской отрасли, сфере торговли и услуг поддерживает операции с картами без «пластика», в том числе оплату с помощью смартфона, поэтому в перспективе пары лет цифровые карты получат повсеместное распространение и станут для клиентов чем-то совершенно привычным. Резкий рост спроса на них подтверждает эту тенденцию - меньше чем за полтора года клиенты ВТБ оформили полмиллиона цифровых карт. И к 2023 году до 40% от общем объема эмиссии карт будет выпускаться в цифровом формате», - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.