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Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших ипотечных программ

Одним из лидеров рейтинга ипотечных программ стала программа Уралсиба «Приобретение готового жилья».

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших ипотечных программ

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших ипотечных программ на вторичном рынке, который подготовила аналитическая и консалтинговая компания Frank RG. Одним из лидеров рейтинга со ставкой от 7,99% годовых стала программа Уралсиба «Приобретение готового жилья».

В исследование включены ипотечные предложения от Топ-20 банков по объему портфеля на 01.03.2021 г. Ставки указаны для следующих условий: город Москва, стоимость квартиры – 12 млн рублей, сумма кредита на квартиру — 8,4 млн рублей, первоначальный взнос — 30%, срок кредита — 15 лет. Исключены программы с господдержкой, застройщиками и партнерами, а также залоговые. Процентная ставка указана без скидок и надбавок, с учетом страхования жизни и имущества.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

«Ипотека на вторичном рынке». Общие условия кредитования по программе ипотечного кредитования физических лиц (граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет на дату окончания срока кредитования, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев) на приобретение квартиры в многоквартирном доме, таунхауса, индивидуального жилого дома и земельного участка под ним или апартаментов по договору купли-продажи,: процентная ставка за пользованием кредитом устанавливается в зависимости от суммы кредита, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности и страхования титула, категории заемщика, формы подтверждения дохода (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5 процентных пункта (программа кредитования по двум документам недоступна при приобретении индивидуального жилого дома и земельного участка под ним )), вида приобретаемого объекта недвижимости и размера первоначального взноса в следующем диапазоне: от 7,99% до 15,09% годовых. Минимальная сумма кредита – 600 000 руб. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредита – от 3 до 30 лет (включительно). Максимальная сумма кредита определяется на основании оценки кредито- и платежеспособности заемщиков и предоставленного обеспечения. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Первоначальный взнос от 15% от стоимости приобретаемой квартиры или таунхауса, от 20% от стоимости приобретаемых апартаментов, от 30% при кредитовании по двум документам, а также для собственников бизнеса, от 40% при приобретении индивидуального жилого дома и земельного участка под ним для держателей зарплатных карт Банка, пользующихся картой не менее 3-х месяцев, а также клиентов сегмента "Премиум", от 50%- индивидуального жилого дома и земельного участка под ним для остальных категорий заемщиков. . Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков (является добровольным), страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение – залог приобретаемого объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка. Подробная информация по условиям кредитования – по телефону справочной службы 8-800-250-57-57 или на сайте Банка www.uralsib.ru. Тарифы действительны с 14.04.2021г. Изменение условий кредитования производится Банком в одностороннем порядке. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015г.


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Сегодня в 16:15, просмотров: 147, комментариев: 0
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