Итоги 2020 года подвел Банк Уралсиб

В столице Южного Урала прошла традиционная встреча руководства Челябинской территориальной дирекции Банка Уралсиб с женщинами-предпринимателями. В мероприятии приняли участие представительницы малого и среднего бизнеса, активно сотрудничающие с кредитной организацией.

Основными задачами участников встречи стало подведение итогов года и обсуждение специфики работы банка в текущей рыночной ситуации, выявление потребностей действующих клиентов, а также информирование о новых продуктах банка, в том числе, для предприятий малого и среднего бизнеса. Специалисты Уралсиба обсудили с гостями новые возможности развития бизнеса с использованием продуктов банка, цели и планы обеих сторон по дальнейшему возможному сотрудничеству. Предприниматели поделились своими достижениями в работе и отметили ценность сотрудничества с Уралсибом и поддержку банка в непростое время.

«В первую очередь банк стремится к постоянному улучшению клиентского опыта и эффективному управлению жизненным циклом клиента в банке, – отметила территориальный директор Челябинской территориальной дирекции Елена Кукк. ­– Сегодня в банке выстроена экосистема для бизнеса, в которой клиенту в режиме «одного окна» доступны как традиционные банковские продукты, так и актуальные нефинансовые сервисы, обучение, помощь по участию в программах господдержки и многое другое. Подобные встречи с клиентами очень важны для нас, так как позволяют получать обратную связь и совершенствовать процессы обслуживания клиентов».

Банк формирует комплексную экосистему для предпринимателей, включающую широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Получить подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса Банка Уралсиб можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».