Кредит «Потребительский» от СНГБ воплотит в жизнь любые желания

Кредит «Потребительский» воплотит в жизнь любые Ваши желания. Отправиться в долгожданный отпуск или порадовать себя новым приобретением – все возможно вместе с СНГБ. Успейте воспользоваться выгодным предложением со сниженной ставкой:

Процентная ставка – от 9,15%* годовых.

Срок кредитования: до 10 лет (вкл.).

Как подать заявку в мобильном приложении СНГБ Онлайн?

1.Выберите вкладку «Продукты» - «Открыть кредит» - «Кредит в офисе Банка».

2.Заполните необходимые поля, указав сумму, срок кредита и офис получения.

3.Не позднее следующего рабочего дня Вам перезвонит работник Банка и сообщит решение.

Подробнее о возможностях мобильного приложения СНГБ Онлайн. Установить

Вы не зарплатный Клиент СНГБ? Есть решение!

Вы можете получать зарплату на карту любого банка и пользоваться привилегиями «зарплатного Клиента» СНГБ!

Для этого пополняйте карту СНГБ с карты любого банка в СНГБ Онлайн («Пополнить карту с карты другого банка» > «Получатели платежа» > «Зачисление заработной платы») или мгновенным переводом в мобильном приложении любого банка по Системе быстрых платежей.

При регулярных таких поступлениях по кредиту будет действовать ставка «зарплатного Клиента», а погашение кредита будет удобным – банк сам спишет платеж с карты в нужную дату.