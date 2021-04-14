Кредит «Потребительский» от СНГБ воплотит в жизнь любые желания

Кредит «Потребительский» воплотит в жизнь любые Ваши желания. Отправиться в долгожданный отпуск или порадовать себя новым приобретением – все возможно вместе с СНГБ. Успейте воспользоваться выгодным предложением со сниженной ставкой:
Процентная ставка – от 9,15%* годовых.
Срок кредитования: до 10 лет (вкл.).
Как подать заявку в мобильном приложении СНГБ Онлайн?
- 1.Выберите вкладку «Продукты» - «Открыть кредит» - «Кредит в офисе Банка».
- 2.Заполните необходимые поля, указав сумму, срок кредита и офис получения.
- 3.Не позднее следующего рабочего дня Вам перезвонит работник Банка и сообщит решение.
Подробнее о возможностях мобильного приложения СНГБ Онлайн. Установить
Вы не зарплатный Клиент СНГБ? Есть решение!
Вы можете получать зарплату на карту любого банка и пользоваться привилегиями «зарплатного Клиента» СНГБ!
Для этого пополняйте карту СНГБ с карты любого банка в
СНГБ Онлайн («Пополнить карту с карты другого банка» > «Получатели платежа»
> «Зачисление заработной платы») или мгновенным переводом в мобильном
приложении любого банка по Системе быстрых платежей.
При регулярных таких поступлениях по кредиту будет действовать ставка «зарплатного Клиента», а погашение кредита будет удобным – банк сам спишет платеж с карты в нужную дату.
*Процентная ставка 9,15% годовых действует для зарплатных Клиентов / зарплатных Клиентов «бюджетников» при оформлении кредита на сумму свыше 300 000 руб. при сроке кредитования 10 лет. Если Клиент не относится к категории зарплатный Клиент / зарплатный Клиент «бюджетник» размер процентной ставки увеличивается на 2% годовых. Ставка учитывает дополнительную скидку 0,25% при наличии у Клиента купона «Продукт дня», оформленного в АО БАНК «СНГБ». При неоформлении страхового полиса в АО БАНК «СНГБ» по рискам «Несчастный случай, болезнь» на весь срок пользования кредитом процентная ставка увеличивается на 3%. При оформлении соответствующего страхового полиса на весь срок пользования кредитом не в АО БАНК «СНГБ» и / или срок действия страхования менее срока действия кредитного договора процентная ставка увеличивается на 2%. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробные условия на сайте Банка.