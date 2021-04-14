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​Новый партнер программы лояльности СНГБ – сеть клубов Fitness Plaza Black

Владельцы карт Сургутнефтегазбанка получат бонусы при покупке абонемента в Fitness Plaza Black

​Новый партнер программы лояльности СНГБ – сеть клубов Fitness Plaza Black

Теперь владельцы карт Сургутнефтегазбанка с программой лояльности при покупке абонемента в фитнес-клуб получат дополнительно 1% от потраченной суммы в виде СНГБ-бонусов / СНГБ-миль.

FitnessPlazaBlack – это новое поколение любимой сургутянами сети фитнес-клубов. Еще больше возможностей для спорта и досуга:

  • тренажеры от ведущих мировых производителей;
  • более 35 видов идеально подобранных групповых программ;
  • турецкий хамам и инфракрасная сауна;
  • мощный солярий;
  • фитнес-бар;
  • мастер-классы от приглашенных тренеров;
  • удобное расположение и парковка;
  • безупречный сервис и индивидуальный подход к каждому.

Смотрите видео о FitnessPlazaBlackhttps://www.youtube.com/watch?v=uBtQiKj66os

Будьте в лиге лучших! Выберите свой клуб FitnessPlazaBlack:

Гагарина 12, тел. 93-93-17

Юности 8, тел. 60-43-34


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Сегодня в 12:52, просмотров: 98, комментариев: 0
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