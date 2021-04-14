Владельцы карт Сургутнефтегазбанка получат бонусы при покупке абонемента в Fitness Plaza Black

Теперь владельцы карт Сургутнефтегазбанка с программой лояльности при покупке абонемента в фитнес-клуб получат дополнительно 1% от потраченной суммы в виде СНГБ-бонусов / СНГБ-миль.
FitnessPlazaBlack – это новое поколение любимой сургутянами сети фитнес-клубов. Еще больше возможностей для спорта и досуга:
- тренажеры от ведущих мировых производителей;
- более 35 видов идеально подобранных групповых программ;
- турецкий хамам и инфракрасная сауна;
- мощный солярий;
- фитнес-бар;
- мастер-классы от приглашенных тренеров;
- удобное расположение и парковка;
- безупречный сервис и индивидуальный подход к каждому.
Смотрите видео о FitnessPlazaBlack – https://www.youtube.com/watch?v=uBtQiKj66os
Будьте в лиге лучших! Выберите свой клуб FitnessPlazaBlack:
Гагарина 12, тел. 93-93-17
Юности 8, тел. 60-43-34