Карта «110 дней без процентов» от Райффайзенбанка бесплатна в обслуживании

Райффайзенбанк предлагает новым клиентам бесплатно снять или перевести с кредитной карты Mastercard «110 дней без процентов» любую сумму, даже равную всему лимиту, в течение месяца выпуска карты и в следующий за ним. Далее без комиссии можно будет снимать или переводить до 50 тысяч руб. ежемесячно. Оформить карту по акции можно до 30 июня 2021 года.

«Карта «110 дней без процентов» бесплатна в обслуживании. Кредитная карта с льготным периодом не только на покупки, но и на снятие наличных и переводы — оптимальный инструмент, который не требует дополнительных расходов или обращения к сбережениям», - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Снятие без комиссии доступно в банкоматах Райффайзенбанка и банкоматах партнёров. Подробнее с условиями карты «110 дней без процентов» можно ознакомиться на raif.ru.