Теперь клиенты Райффайзенбанка смогут покупать паи новых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) управляющей компании «Райффайзен Капитал» в мобильном банке и погашать их внутри приложения. Пользователи увидят более подробную информацию по купленным ПИФам и смогут отслеживать их динамику.

«Мы добавили в приложение возможность осуществлять самые необходимые операции с ПИФами, чтобы удобно работать с инвестиционными продуктами и контролировать их состояние в любой момент. В будущем спектр доступных функций будет расширяться», - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Обновление доступно всем пользователям Райффайзен-Онлайн на платформе iOS.