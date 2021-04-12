Программа «Семейная ипотека» получила в Райффайзенбанке новые условия

Райффайзенбанк расширяет условия ипотечного кредитования. Теперь в рамках программы «Семейная ипотека» можно рефинансировать жилищный кредит, который брали для приобретения квартиры на первичном рынке по договору уступки прав требования не только у юридических, но и у физических лиц.

Договор уступки прав требований — необходимый документ для покупки квартиры в новостройке. Его используют, когда приобретают недвижимость не у застройщика, а у человека или компании, которые выкупили у него права на строящееся жилье, то есть заключили договор долевого участия.

Больше об условиях ипотечного кредитования Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.