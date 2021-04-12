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​Tele2 в 2020 году расширила абонентскую базу на 200 тысяч пользователей

В Tele2 подвели итоги работы в период пандемии

​Tele2 в 2020 году расширила абонентскую базу на 200 тысяч пользователей

В компании Tele2 подвели итоги работы в период пандемии и рассказали об основных трендах прошлого года.

В 2020 году весь мир перешел на удаленный режим работы. Люди привыкли решать большинство насущных вопросов онлайн. Именно эта тенденция существенно повлияла на всех игроков рынка телекоммуникаций, так как нагрузка на сети значительно возросла.

— 2020-й год стал годом большой стройки. Мы создавали и модернизировали инфраструктуру темпами более значительными, чем в предыдущие годы. Это вызвано тем, что надо было срочно делать сеть мощнее. Мы поставили внушительный объем базовых станций в тяжелый период самоизоляции, несмотря на ограничения. Сегодня, хоть пандемия и пошла на спад, потребность в нашей связи 4G в тех локациях, где построены новые станции, до сих пор сохраняется, - рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Руководство компании понимает, что востребованность сети 4G будет только возрастать, поскольку онлайн-технологии – это удобно.

— Классический абонент поменял свое поведение. Клиенты стали щепетильней относиться к содержимому пакетных тарифов и более рационально подходить к тратам. Самоизоляция привела к интенсивному росту интернет-трафика: люди в режиме удаленной работы, учебы и отдыха стали активнее пользоваться различными онлайн-сервисами. В то же время мы отметили отсутствие связанного с этим роста выручки. Поскольку 95% трафика, который расходуют клиенты, находится внутри пакетных тарифов, - отметил Сергей Эмдин.

Несмотря на сложности и вызовы 2020 года, Tele2 оказался единственным оператором связи, которому удалось нарастить базу абонентов – прирост по всей России составил 200 тысяч абонентов.


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Сегодня в 10:01, просмотров: 191, комментариев: 0
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