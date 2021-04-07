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​Банк Уралсиб предлагает программу накопительного страхования жизни «Достойное образование» от Уралсиб Жизнь

Клиент может выбрать комфортный срок страхования для формирования капитала от 5 до 20 лет в рублях и долларах США

​Банк Уралсиб предлагает программу накопительного страхования жизни «Достойное образование» от Уралсиб Жизнь

Банк Уралсиб предлагает новую программу накопительного страхования «Достойное образование» от Страховой компании Уралсиб Жизнь для клиентов премиального банка.

Новая программа поможет клиенту определиться со сферой профессионального развития своего ребенка и накопить на его будущее образование, а также обеспечить страховую защиту в случае непредвиденных обстоятельств, связанных со здоровьем. Ключевым преимуществом и отличием новой страховой программы стал сервис по определению профориентации ребенка застрахованного лица. Опция включает в себя онлайн-тестирование и устную консультацию с квалифицированным специалистом для анализа результатов тестирования. По договорам страхования сроком от 5 до 10 лет включительно предусмотрено одно тестирование, по договорам страхования сроком от 11 до 20 лет – два тестирования.

В рамках договора «Достойное образование» клиент может выбрать комфортный срок страхования для формирования капитала от 5 до 20 лет в рублях и долларах США (для договоров в долларах с единовременным взносом – срок страхования от 10 лет), периодичность взносов (единовременно, раз в квартал, раз в полугодие или раз в год), желаемую сумму накоплений: от 500 тыс. до 5 млн рублей (шаг – 500 тыс. рублей) / от 10 000 до 50 000 долларов США (шаг 10 000 долларов США). Минимальный размер взноса – 30 000 рублей или 500 долларов США в квартал.

В программу включен риск «Инвалидность 1 или 2 группы от любых причин с освобождением от уплаты взносов», что позволит достичь запланированную цель даже в случае утраты трудоспособности. Также при уходе застрахованного лица из жизни в результате несчастного случая программой предусмотрена выплата 200% от суммы взносов по договору за весь срок его действия и возврат 100% уплаченных взносов. По окончанию действия договора клиенты получат гарантированную страховую сумму в размере 110/100% от вложенных средств в зависимости от срока действия полиса и валюты. Программа доступна клиентам в возрасте от 18 лет на дату заключения договора страхования до 65 лет на момент его окончания.

Получить подробную информацию по программе НСЖ «Достойное образование» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с премиальным обслуживанием и по телефону 8-800-250-57-57.


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Сегодня в 17:39, просмотров: 91, комментариев: 0
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