16+
Логотип Сиапресс
USD  77,7730   EUR  92,3321  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Югра вошла в топ-5 регионов на Урале с самым высоким спросом на вебинары

За последние два месяца число подключений к видеосвязи в Югре выросло в 5 раз

Югра вошла в топ-5 регионов на Урале с самым высоким спросом на вебинары

Согласно общероссийским опросам, в каждой второй компании есть сотрудники, перешедшие во время пандемии на дистанционную работу. В текущем году 10% компаний даже ввели дресс-код для тех, кто общается с коллегами и клиентами по видеосвязи. Таковы данные исследователей портала Superjob.ru. Бизнес ХМАО также наращивает объемы удаленной работы. Это подтверждают аналитики МегаФона, они зафиксировали повышенный интерес компаний и госучреждений к проведению вебинаров и видеоконференций. Только за последние 2 месяца число подключений к этим сервисам в Югре выросло в 5 раз.

Впервые наибольший рост спроса к таким онлайн-форматам связисты стали отмечать с начала периода самоизоляции – в марте 2020 года. По словам директора по работе с корпоративными клиентами МегаФона на Урале Инны Смирновой, в настоящее время ежемесячный объем подключений к услугам «Вебинар» и «Видеоконференция» сохраняется на уровне показателей марта-апреля 2020 года.

По статистике МегаФона, в северном округе также, как и в соседней Свердловской области, клиенты чаще проводят вебинары, чем видеоконференции. Больше других в нашем регионе такой формат подключают предприятия крупного бизнеса в сфере услуг общественного питания, рестораны и образовательные структуры. Предпочтения югорчан эксперты объясняют функционалом сервиса. Платформа вебинара позволяет проводить онлайн лекции или презентации в HD‑качестве для аудитории до тысячи человек. Для сравнения – бизнесмены Удмуртии и ЯНАО, наоборот, чаще подключаются к видеоконференциям, где формат общения более узкий – до ста участников.

«Онлайн-мероприятия стали основной площадкой для встреч с коллегами и поиска клиентов. Особенно популярен формат проведения тренингов или семинаров для сотрудников. По нашим данным, ХМАО вошел в топ-5 регионов на Урале с самым высоким спросом на вебинары. Организовать этот процесс можно без дополнительного оборудования и программного обеспечения, понадобится только браузер и доступ в интернет. При этом, слушатели могут подключиться к такому мероприятию с любого устройства. Организаторам же мы предлагаем бесплатный тестовый период услуги – в течение 7 дней», - рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Урале Инна Смирнова.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:33, просмотров: 101, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутскому хозяйству ищут хозяина 1394
  2. Андрей Филатов уходит из соцсетей 1258
  3. ​А теперь начальник транспортного цеха! Алексей Жердев вышел на новую работу 1252
  4. ​Быть такими ужасными – это законно? 1117
  5. ​«Русская женщина» Манижи побудила следователей к проверке 941
  6. ​Британский штамм COVID-19 рядом: свердловчанка привезла вирус из Турции 862
  7. ​Папа в декрете: в Югре всего 261 отец находится в отпуске по уходу за ребенком 752
  8. Автобус сбил пешехода на «зебре» 650
  9. ​Нижневартовск получит из бюджета Югры 841 миллион рублей на две дороги 516
  10. В 15 муниципалитетах Югры выявили новые случаи заболевания COVID-19 495
  1. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 5365
  2. ​Джекпот: силовики отправили под суд шестерых вартовчан, открывших казино 5298
  3. ​Дмитрий Попов требует от прокуратуры извинений и возмещение вреда 4148
  4. ​Вартовчане смогут летать на российские курорты прямыми рейсами 3828
  5. ​О чем говорили владельцы «Корпорации СТС» и новый глава Сургута 3709
  6. ​Сургутнефтегаз увеличил прибыль в семь раз 3389
  7. ​Дайте выспаться! 3098
  8. ​Мал золотник, да дорог // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3093
  9. ​Ханты-Мансийск обошел Сургут по комфортности 2846
  10. ​В Сургуте определили школу-рекордсмен по заявкам в первые классы 2588
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 19522
  2. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 10407
  3. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 9995
  4. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 9541
  5. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8418
  6. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 8241
  7. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 7884
  8. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 7522
  9. Бывший зампредседателя думы Сургута Кириленко как новый замглавы – при чем тут Сургутнефтегаз и концессия теплосетей 6857
  10. ​Кондуктор в Сургуте обматерила подростка из-за бесконтактной оплаты проезда 6735

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика