«Россети Тюмень» впервые организовывают открытую площадку диктанта: читать текст будет Ростислав Доронин

10 апреля в здании штаб-квартиры «Россети Тюмень» в Сургуте состоится международная образовательная акция «Тотальный диктант». Крупнейшее для мирового русскоязычного пространства просветительское событие пройдет в 17-ый раз на шести континентах: около двух тысяч очных площадок организованы в 750 городах 60 стран. Контрольный текст на базе энергетиков прочитает участник 4 сезона известного телевизионного шоу «Голос» Ростислав Доронин.

Компания «Россети Тюмень» впервые организовала открытую площадку диктанта в своей штаб-квартире. Попасть на нее 10 апреля сможет любой желающий после предварительной регистрации на сайте проекта, которая продлится до пятницы 9 апреля. Стоит отметить, что количество мест на площадке «Россети Тюмень» ограничено – принять участие в филологической акции в офисе энергокомпании смогут 45 человек.

Помимо дополнительной площадки для проверки знаний по русскому языку энергетики подготовили приятный сюрприз участникам «Тотального диктанта» – возможность познакомиться с сургутской звездой эстрады Ростиславом Дорониным. Участник проекта «ГОЛОС» и шоу «Русские сезоны в Дубае», певец, музыкант, артист, ведущий и руководитель творческой школы «Академия Мюзикла» прочитает диктант в центральном офисе «Россети Тюмень».

В этом году текст для «Тотального диктанта» написал современный российский писатель, журналист, лауреат Европейской премии в области научной фантастики – Дмитрий Глуховский. Автор таких бестселлеров, как «Метро 2033» и «Текст», подготовил рассказ «Обещания». Впервые участники «Тотального диктанта» не только услышат текст, но и увидят – на площадке будет продемонстрирован короткометражный фильм по мотивам произведения, в котором сыграли Павел Деревянко, Диана Пожарская и Ирина Чериченко.

Зарегистрироваться для участия в «Тотальном диктанте» вы можете на сайте акции (https://totaldict.ru/surgut/#/stages).