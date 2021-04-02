16+
Логотип Сиапресс
USD  76,0734   EUR  89,5916  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке с господдержкой

Срок кредитования — от трех до 30 лет

​Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке с господдержкой

Банк Уралсиб снизил ставки по программе «Ипотека с господдержкой». Теперь минимальные ставки составляют:

  • 5,75% годовых при сумме кредита от 3 млн рублей включительно;
  • 6,5% годовых при сумме кредита до 3 млн рублей.

    • Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке можно до 1 июля 2021 года.

    Кредит выдаётся на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или таунхаусе у юридического лица. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей включительно – в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 6 млн рублей включительно – в других регионах присутствия Банка.

    Срок кредитования в рамках госпрограммы – от 3 до 30 лет (включительно).

    Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

    Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


    нравится (0) не нравится (0)
    Сегодня в 17:16, просмотров: 131, комментариев: 0
    Комментариев пока нет.

    Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

    Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


    Топ 10

    Сегодня Неделя Месяц
    1. ​Джекпот: силовики отправили под суд шестерых вартовчан, открывших казино 1533
    2. ​В Сургуте в 2021 году появятся две новые школы – в лучшем случае 1191
    3. ​Югорский омбудсмен предложила не лишать пенсионеров надбавки при переезде с севера 1066
    4. ​В Сургуте определили школу-рекордсмен по заявкам в первые классы 946
    5. ​Дмитрий Попов требует от прокуратуры извинений и возмещение вреда 935
    6. ​Югра вышла в лидеры УрФО по получению взяток 891
    7. ​«Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис»: в Тюменской области стартовал месячник охраны труда 869
    8. ​Подкатил: первоапрельская авария произошла на аэродроме сургутского аэропорта 759
    9. ​Тюменские соцработники делятся опытом работа с детьми-инвалидами 732
    10. ​Югорчане отпраздновали свадьбу стрельбой 636
    1. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 7992
    2. ​Кондуктор в Сургуте обматерила подростка из-за бесконтактной оплаты проезда 6388
    3. Проигнорировал табличку: в Нижневартовске на припаркованное авто обвалился снег 3982
    4. ​Федор Крашенинников: «Путин – сам себе злейший враг» 3689
    5. Нефтеюганцы смогут проверить свой ВИЧ-статус в мобильном пункте 3560
    6. Семь сургутских педагогов – лучшие в Югре 3002
    7. Закалялись? Жители Сургута делятся фото ребенка, который почти голый стоял на снежной горе 2817
    8. ​Нижневартовск получил деньги из федерального бюджета на новую дорогу 2805
    9. ​Сам себе хозяин? Проезд на 69 маршруте подорожал до 35 рублей 2611
    10. ​На культуру и спорт мы деньги найти не можем, а на зарплаты чиновникам – запросто 2573
    1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 19086
    2. ​Машине снесло крышу: под Нефтеюганском в ДТП погиб человек 11737
    3. ​В Нефтеюганске бизнесмена обвиняют в мошенничестве с ковид-выплатами 10440
    4. В Нефтеюганском районе легковушка врезалась в «Мерс» и налетела на столб: водитель погиб 10249
    5. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 10238
    6. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 9861
    7. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9844
    8. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8120
    9. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 8066
    10. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 7992

    последние комментарии читаемые комментируемые


    Сетевое издание (16+)
    Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
    628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
    Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
    Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
    Дежурный по сайту: post@siapress.ru

    При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

    Правила сайта    Рекламодателям   

    Дизайн и разработка -
    web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

    Карта сайта

    Яндекс.Метрика