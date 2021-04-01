В состав Правления Алексей Сазонов входит с 2008 года

Алексей Сазонов назначен Председателем Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Назначение прошло согласование Банка России и утверждено решением Наблюдательного Совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

В 2008 году Алексей Сазонов вошел в состав Правления Банка Уралсиб в должности заместителя Председателя Правления, с февраля 2021 года – исполняет обязанности Председателя Правления Банка Уралсиб.

Окончил Московский государственный институт Международных отношений МИД РФ по специальности «Международные экономические отношения» и Лондонскую школу бизнеса по специальности «Магистр финансов». Работает в банковской сфере с 1994 года.