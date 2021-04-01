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Только четверть россиян ни в чём себе не отказывает, когда копит на ипотеку

В первую очередь люди экономят на спонтанных тратах и путешествиях

Только четверть россиян ни в чём себе не отказывает, когда копит на ипотеку

Во время накоплений на первоначальный взнос по ипотеке в первую очередь большинство россиян (48%) начинают экономить на спонтанных тратах, показал онлайн-опрос Райффайзенбанка. Вторая по популярности категория покупок, от которой отказываются на время — это путешествия (46%), а третья (37%) — развлечения, например, концерты или кино.

Только четверть россиян сказали, что ни в чём себя не ограничивали, пока набирали необходимую сумму на ипотеку. 27% респондентов отказались от покупки крупной бытовой техники, 23% — от обновления гардероба, а 14% опрошенных признались, что экономили на косметике.

«Ежемесячный платеж по ипотеке можно рассчитать так, чтобы все же не отказываться от повседневных радостей. В ипотечном калькуляторе на нашем сайте можно «играть» со стоимостью жилья, уровнем дохода и сроком, подбирая комфортную сумму ежемесячного платежа», - рассказала Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Интересно, что от путешествий скорее отказываются мужчины, чем женщины (49% vs 45%), а от развлечений — наоборот (34% vs 39%). Семьи, в которых двое и более детей, меньше экономят на чём либо, пока копят на первоначальный взнос. В частности, они реже отказывались от путешествий: 38% против 55% тех, у кого один ребенок, и 46% тех, у кого нет детей. Возможно, это обусловлено тем, что данные семьи в большей степени полагаются в решении этого вопроса на материнский капитал (27% против 11% тех, у кого только один ребенок).


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Сегодня в 18:08, просмотров: 101, комментариев: 0
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