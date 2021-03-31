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​Райффайзенбанк снижает ставки по потребительским кредитам

Минимальные ставки по кредитам в Райффайзенбанке опустились до 4,99-5,99%

​Райффайзенбанк снижает ставки по потребительским кредитам

Райффайзенбанк снижает минимальные ставки по потребительским кредитам до 4,99% для зарплатных клиентов и до 5,99% для остальных заёмщиков.

«Получить необходимую сумму просто на сайте или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн даже в городах, где нет физических отделений банка. География цифрового присутствия Райффайзенбанка охватывает более 100 городов по всей стране, — отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Иван Карпов. — Сегодня более 70% всех кредитов мы выдаём полностью онлайн, без встречи с представителем банка для подписания документов».

Ранее Райффайзенбанк объявил, что увеличивает максимальную сумму одного займа до трёх млн руб. Подробнее об условиях кредитования можно узнать на raif.ru.


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Сегодня в 12:36, просмотров: 78, комментариев: 0
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