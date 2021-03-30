Максимальная сумма займа в Райффайзенбанке составил 3 млн руб.

Райффайзенбанк увеличивает кредитные лимиты. Теперь максимальная сумма займа составляет три миллиона рублей.

«Мы рады предоставить больше возможностей для простого решения любых бытовых вопросов, будь то ремонт или покупка автомобиля. Оформить заявку и получить необходимую сумму можно в считанные минуты на сайте или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн даже в городах, где нет отделений», — отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Иван Карпов.

Сегодня более 70% всех клиентов Райффайзенбанка получают кредиты онлайн без посещения отделений или встречи с представителем банка для подписания документов. Необходимую сумму можно получить в течение нескольких минут.

Подробнее о возможностях кредитования Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.