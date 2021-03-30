С 2021 года многофункциональные центры предоставляют 14 услуг для клиентов Ханты-Мансийского НПФ

С 2021 года многофункциональные центры (МФЦ) предоставляют 14 услуг для клиентов фонда.

Клиенты Ханты-Мансийского НПФ смогут получать услуги в отделениях МФЦ Югры. Самые востребованные услуги фонда, которые предоставляет МФЦ: передача документов для изменения персональных данных, прохождение ежегодной регистрации для получения дополнительной пенсии, получение необходимых справок или назначение выплат пенсий.

Главное, перед тем, как посетить МФЦ, позвоните на горячую линию Ханты-Мансийского НПФ - 8 (800) 100-09-10. Наши специалисты проконсультируют какие документы и заявления необходимо подготовить перед посещением центра.