16+
Логотип Сиапресс
USD  75,7023   EUR  88,8821  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​ВТБ намерен привлечь более 8 млн клиентов в рамках открытой экосистемы

Экосистема ВТБ строится на принципе открытой бизнес-архитектуры

​ВТБ намерен привлечь более 8 млн клиентов в рамках открытой экосистемы

ВТБ при реализации партнерской модели рассчитывает привлечь более 8 млн активных розничных клиентов к 2025 году. Суть открытой экосистемы ВТБ заключается в сотрудничестве в формате white label, когда партнеры могут использовать лицензию и инфраструктуру ВТБ для предоставления банковских услуг под их собственным брендом. Об этом рассказали на встрече с журналистами топ-менеджеры ВТБ.

Экосистема ВТБ строится на принципе открытой бизнес-архитектуры и на текущий момент предусматривает развитие в шести приоритетных направлениях: розничная торговля, электронная коммерция, интернет и медиа, телеком и связь, жилье и коммунальные услуги, транспорт и логистика. Все проекты будут реализованы на BaaS-платформе (Bank as a service­ – банк как сервис), что подразумевает создание для партнера «цифрового банка», в который будут встроены сервисы партнера и новый клиентский путьс платежными инструментами от ВТБ, которые клиенты партнера используют при совершении повседневных покупок. Клиенты пользуются ими, а доход от этих операций ВТБ будет делить со своими партнерами.

«Мы строим открытую экосистему: в отличие от замкнутого формата, мы полностью открыты для партнёров, принцип партнёрства — базовая характеристика нашего подхода к строительству экосистемы ВТБ. Приоритетные направления уже определены. Ведем переговоры, понимая, куда идет потребительский спрос и где мы должны предоставлять услуги. В свою очередь, как банк мы сконцентрированы именно на финансовых сервисах», - сказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«ВТБ нацелен на создание открытого цифрового банка и намерен развиваться вместе с партнерами, расширяя общую продуктовую линейку. Мы предлагаем крупнейшим игрокам современную платформу, с помощью которой нефинансовые компании могут быстро и легко запускать финансовые и платежные продукты, создавать для клиентов удобные сервисы. Это позволит нашим партнерам успешно конкурировать с ведущими экосистемами и повышать капитализацию, что подтверждается международной практикой. ВТБ такая модель позволит к 2025 году увеличить активную клиентскую базу более чем на 8 млн клиентов», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Топ-менеджер добавил, что создаваемые проекты будут работать по принципу открытой площадки, на которой клиенты смогут пользоваться наиболее подходящими услугами. Один интерфейс будет объединять лайфстайл-сервисы для широкого числа участников рынка: оплату связи, интернета, ТВ, пополнение транспортных карт, услуг ЖКХ, штрафов, налогов, появятся и нефинансовые сервисы – заказ такси, билетов на мероприятия, бронирование ресторанов и заказ доставки еды и другое.

Первый проект ВТБ реализует совместно с розничной сетью «Магнит». Менее чем за четыре месяца работы платежного сервиса Magnit Pay его активными пользователями стали около 200 тысяч клиентов. Чаще всего они пользуются виртуальной картой в продовольственных магазинах, кафе, ресторанах и заведениях быстрого питания. Около 50% пользователей Magnit Pay используют его для покупок вне экосистемы «Магнит».

ВТБ ведет переговоры о подключении к партнерской модели новых игроков рынка.

«За год мы разработали платформу открытых программных интерфейсов (API), которая дает колоссальные возможности развивать сервисы и партнерские отношения с компаниями из совершенно разных сфер. В ближайшее время у нас будет доступен портал для разработчиков, через который партнеры смогут подключиться к API-платформе ВТБ. Они смогут самостоятельно подписываться на сервисы ВТБ и публиковать свои для обмена информацией», - сообщил заместитель председателя правления ВТБ Вадим Кулик.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:16, просмотров: 186, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Структура администрации, сформированная Шуваловым и Жердевым, прекращает свое существование 1599
  2. ​В советах не нуждается: кадровые перестановки в мэрии Сургута поддержали парламентарии 1430
  3. ​Почему Варламов не любит Сургут? 1248
  4. Екатерина Стриженова упала во время прямого эфира «Время покажет» и попала в больницу 1159
  5. Врачи Сургута спасли двухлетнего ребенка от редкой формы порока сердца 987
  6. ​Монополия, туризм и молодежь 922
  7. ​Как продать квартиру в два раза быстрее и не ждать полгода 918
  8. ​Нижневартовск получил деньги из федерального бюджета на новую дорогу 911
  9. Сургутянам стал доступен супермаркет финансовых продуктов 738
  10. ​Депутаты Южного Урала предлагают обязать россиян регистрировать собак и кошек 706
  1. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 6648
  2. ​Таинственное желтое облако вызвало беспокойство у сургутян 5008
  3. ​В администрации Сургута сократят должности двух заместителей главы и вместо них введут четырех 4236
  4. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 4211
  5. Нижневартовского чиновника подозревают в получении взятки 3790
  6. ​Руководителя подразделения МВД Югры уличили в коррупции 3774
  7. ​Не хотела на улицу. Хозяин нижневартовской медведицы рассказал, почему она сбежала 3571
  8. «Не Норильск»: эксперты пока не видят серьезного ущерба от аварии на Оби 3448
  9. ​Федор Крашенинников: «Путин – сам себе злейший враг» 3426
  10. В Югре обсудили гендерное неравенство в такой сложной и консервативной отрасли, как нефтянка 3320
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 18998
  2. ​Машине снесло крышу: под Нефтеюганском в ДТП погиб человек 10869
  3. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 10162
  4. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9798
  5. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 9785
  6. ​В Нефтеюганске бизнесмена обвиняют в мошенничестве с ковид-выплатами 9206
  7. В Нефтеюганском районе легковушка врезалась в «Мерс» и налетела на столб: водитель погиб 8895
  8. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8010
  9. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 7932
  10. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 7629

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика