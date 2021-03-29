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​ВТБ нарастил кредитный портфель в Югре на 18%

По итогам 2020 года портфель кредитов жителей и ХМАО в ВТБ вырос до 71,4 млрд руб.

​ВТБ нарастил кредитный портфель в Югре на 18%

По итогам 2020 года портфель кредитов жителей и предприятий Ханты-Мансийского автономного округа в ВТБ вырос на 18% и достиг 71,4 млрд рублей. Объем средств, размещенных в банке физическими и юридическими лицами региона, за этот же период вырос на 36% и составил 59,3 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Югре достиг 59,2 млрд рублей (+16% за год). В его структуре на ипотечные займы приходится 36,6 млрд рублей (+23%), на кредиты наличными – 19,4 млрд рублей (+9%), автокредиты – 1,9 млрд рублей.

Главным драйвером розничного кредитования в 2020 году была ипотека: порядка 6,3 тыс. югорских семей оформили в ВТБ жилищные займы на сумму 16,9 млрд рублей. Это в 1,5 раза превышает выдачи 2019 года и является рекордом за всю историю работы банка в регионе. Также в 2020 году ВТБ впервые провел в Югре полностью дистанционную ипотечную сделку.

Общая сумма заемных средств, выданных ВТБ жителям округа в 2020 году, насчитывает 28,3 млрд рублей, что почти на треть больше, чем в 2019 году. В том числе 10,4 млрд приходится на кредиты наличными (+14%), и около 1 млрд — на автокредиты.

Объем привлеченных средств частных клиентов ВТБ в округе в 2020 году увеличился почти в 1,5 раза и достиг 48,4 млрд рублей. Эту динамику в первую очередь обеспечил интерес к инвестиционным продуктам, на которые теперь приходится около трети портфеля. За год вложения югорчан в данные инструменты выросли вдвое, до 15,1 млрд рублей.

Аналогичный тренд банк фиксирует и в PrivateBanking: за год портфель инвестпродуктов в этом сегменте вырос более чем в 1,5 раза — до 7,9 млрд рублей. В целом объем средств югорских VIP-клиентов под управлением ВТБ увеличился также в 1,5 раза и достиг 16 млрд рублей.

Портфель кредитов, предоставленных ВТБ компаниям среднего и малого бизнеса в регионе, по итогам 2020 года вырос почти на треть — до 12,2 млрд рублей. В отраслевой структуре портфеля наиболее существенная доля принадлежит предприятиям сферы транспорта и инфраструктурного строительства.

Объем средств, размещенных компаниями округа на счетах и депозитах в ВТБ, на 1 января 2021 года составил 10,9 млрд рублей (+4% за год).

В 2020 году ВТБ вел активную работу по реализации программ государственной поддержки среднего и малого бизнеса в Югре. Общий портфель в рамках льготных инструментов превысил 460 млн рублей, в том числе 316 млн рублей приходится на программу №1764 с Минэкономразвития, около 143 млн рублей — на программу №422 поддержки занятости в период пандемии коронавируса.

Владимир Шевелев, управляющий ВТБ в ХМАО, отметил: «Мы видим, что спрос на финансирование у жителей и предприятий Югры не только сохраняется на высоком уровне, но и растет, чему способствуют выгодные ставки и льготные госпрограммы. ВТБ активно работает в рамках основных государственных инициатив, а также улучшает доступность услуг при помощи новых цифровых сервисов. Для северных регионов особенно актуальна возможность вести коммуникацию с банком и получать основные услуги в режиме онлайн – теперь это возможно даже при оформлении таких продуктов, как ипотека и автокредит. Развитие digital-среды и комфорт клиентов будут в фокусе нашего внимания и на 2021-й год».


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Сегодня в 12:35, просмотров: 208, комментариев: 0
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