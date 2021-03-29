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Банк «Открытие»: Александр Большунов, Сергей Устюгов и Евгений Дементьев зарегистрировались на Югорский лыжный марафон

Югорский лыжный марафон начнется 10 апреля

Банк «Открытие»: Александр Большунов, Сергей Устюгов и Евгений Дементьев зарегистрировались на Югорский лыжный марафон

Обладатель кубка мира по лыжным гонкам 2020 и 2021 года Александр Большунов, двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов, олимпийский чемпион 2006 года и победитель VIIЮгорского марафона Евгений Дементьев, олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков пробегут марафонскую дистанцию в Ханты-Мансийске 10 апреля.

Помимо самых знаменитых действующих отечественных лыжников, пробежать дистанцию 50 км на Югорском лыжном марафоне планируют и спортсмены сборной России по лыжным гонкам: Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак.

Среди почетных гостей марафона президент федерации лыжных гонок России, четырнадцатикратная чемпионка мира, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, олимпийский чемпион Михаил Иванов, олимпийский призер Александр Завьялов, а также обладатель высшего титула лыжных гонок – «Король лыж», четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов. Планируется, что «звездные» участники марафона помимо самой гонки смогут также пообщаться и сфотографироваться с другими участниками и болельщиками.

«Марафон – это уникальная возможность лично познакомиться с легендами лыжного спорта, попробовать свои силы на одной лыжне с обладателями олимпийских наград. Уверен, что для всех любителей лыж такая возможность дорогого стоит. Кроме того, внимание первых имен российского лыжного спорта к Югорскому лыжному марафону говорит о его статусе. Марафон уже был частью Кубка мира по лыжному спорту, теперь для всех звезд лыжного спорта становится доброй традицией завершать свой сезон в Югре», - отметил управляющий Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Напомним, Югорский лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске 10 апреля. Лыжники смогут выбрать одну из 3 дистанций – 5, 25 и 50 км. На марафон уже зарегистрировалось более 1500 человек. Призовой фонд гонки составляет 1,82 млн рублей. Денежные призы предусмотрены для победителей марафонской дистанции. Победители на других дистанций получат подарки в виде личной амуниции. Марафон проводится с 2013 года, его организаторами выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ «Юграмегаспорт», федерация лыжных гонок Югры, генеральный партнер – банк «Открытие».

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2021 - Sports.ru, федеральный медиахолдинг 1MI, информационно-аналитический портал siapress.ru. Генеральный информационный партнер - ИД «Советский спорт».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.


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Сегодня в 11:44, просмотров: 65, комментариев: 0
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