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​Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Медицина будущего 2.0» от «Уралсиб Жизнь»

Уралсиб предложил инвестирование в акции 6 крупных компаний

​Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Медицина будущего 2.0» от «Уралсиб Жизнь»

Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Медицина будущего 2.0» в рамках страховой программы «Верное решение» от Страховой компании «Уралсиб Жизнь». Оформить полис с новой стратегией можно в любом отделении банка.

Стратегия подразумевает инвестирование в акции 6 крупных компаний, представляющих глобальный рынок передовой фарминдустрии (MERCK & CO, SANOFI SA, ABBVIE INC, TAKEDA, GLAXOSMITHKLINE, ROCHE HOLDING). Клиенты могут инвестировать как рубли, так и доллары США.

«Медицина будущего 2.0» – это купонная стратегия, размер купона зависит и от валюты инвестирования, и от суммы вложений клиента. Для рублевых полисов размер купона начинается от 7% в год при минимальной сумме входа 100 000 рублей и может достигать 13% (при инвестировании суммы выше 30 млн рублей). Для валютных полисов размер купона начинается от 2,7% в год при вложении от 10 000 долларов США и доходит до 4,7% при вложении более 500 000 долларов США. Срок программы 5 лет.

Выплаты дополнительного инвестиционного дохода по стратегии происходят раз в год, если в дату наблюдения стоимость акций ни одной из 6-ти компаний не опустится ниже начальной стоимости. В стратегии предусмотрен эффект памяти, поэтому, в случае невыполнения условий для выплаты, купон сохраняется и будет выплачен тогда, когда условия будут соблюдены.

Приобретая полис «Верное решение», клиент на протяжении всего периода действия полиса находится под страховой защитой. В случае наступления страхового события (уход из жизни по любой причине) выгодоприобретатели по полису получают 100% вложенных клиентом средств и возможный дополнительный инвестиционный доход, а в случае ухода из жизни клиента в результате несчастного случая, выгодоприобретатели получают 200% вложенного капитала и возможный дополнительный инвестиционный доход.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как «Золотодобывающие компании», «Валютная гарантия», «Энергогиганты», «Нефть», «Лидеры рынка».

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом «УРАЛСИБ Жизнь» (Лицензии на осуществление страхования CЖ № 3987 и СЛ № 3987 от 20.07.2016 г. выданы Банком России без ограничения срока действия), и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними. Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования.


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Сегодня в 15:13, просмотров: 81, комментариев: 0
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