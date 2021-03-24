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​Банк ВТБ в 2021 году окажет помощь 27 детским больницам по всей России

Первая в этом году акция благотворительной программы ВТБ «Мир без слёз» прошла 23 марта

​Банк ВТБ в 2021 году окажет помощь 27 детским больницам по всей России

23 марта прошла первая в этом году акция благотворительной программы ВТБ «Мир без слёз». Участниками стали два московских учреждения: Детская городская клиническая больница № 9 им. Г. Н. Сперанского и Детская городская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова.

Проект «Мир без слез» существует с 2003 года. Его суть заключается в приобретении необходимого оборудования, лекарств и расходных материалов для детских государственных медицинских учреждений по всей стране. Приоритетными являются крупнейшие медицинские центры, принимающие на лечение наибольшее количество детей, а также медицинские учреждения, которые оказывают узкоспециализированную помощь или находятся в отдаленной местности.

За время существования программы помощь получили уже более 150 больниц в 73 регионах России. Всего в 2021 году в проекте примут участие 27 больниц, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Шахты, Кемерово, с. Курумкан Республика Бурятия, Элиста, Назрань, Анадырь, Салехард, Тюмень, Энгельс, Чита, Череповец, Ярославль, Ижевск, Оренбург, Волгоград, Хабаровск, Пенза, Нижневартовск, Дзержинск, Йошкар-Ола.

«Проект “Мир без слёз” реализуется в рамках целевой программы банка ВТБ “Здоровая страна”. Для нас очень важно помогать развивать детское здравоохранение в России, чтобы каждый ребенок мог получить качественные медицинские услуги по месту жительства. С момента создания программы 18 лет назад акции проходят непрерывно из года в год. В 2020-м, когда началась пандемия, мы оперативно наладили проведение детских мероприятий в формате онлайн и выполнили все свои планы по поставке оборудования в учреждения, которым обещали помощь. Сейчас еще не все ограничения сняты, поэтому пока мы продолжим проводить праздничные мероприятия в прямом эфире инстаграма @mirbezslez. Одновременно с этим банк также организует закупку и поставку оборудования для детских больниц в соответствии с планом 2021 года», — рассказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

В 2021 году участником акции станет и югорское учреждение — Нижневартовская окружная клиническая детская больница.


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Сегодня в 09:10, просмотров: 166, комментариев: 0
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