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​Банк Уралсиб предлагает сезонный срочный вклад «Повышенный процент онлайн»

Вклад с повышенным процентом — от Банка Уралсиб

​Банк Уралсиб предлагает сезонный срочный вклад «Повышенный процент онлайн»

Банк Уралсиб предлагает новый сезонный срочный вклад «Повышенный процент онлайн», который можно открыть в любом офисе банка, Интернет-банке и Мобильном банке Уралсиб.

Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. Вклад может быть размещен на сроки 200, 380 или 740 дней. Процентные ставки зависят от срока вклада и способа открытия. При открытии вклада онлайн в Интернет-банке и Мобильном банке ставки увеличиваются на 0,2 процентных пункта и составляют до 5,0% годовых, при открытии вклада в офисе Банка ставки — до 4,8% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых). Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов Банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Повышенный процент онлайн» можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Условия действительны на 23.03.2021 г. Минимальная сумма срочного Вклада (депозита) «Повышенный процент онлайн» 50 000 рублей. Размер процентной ставки зависит от срока Вклада и способа открытия — Интернет-банк/Мобильный банк или офис Банка. Процентные ставки при открытии Вклада в офисе Банка: 200 дней — 4,0% годовых, 380 дней — 4,4% годовых, 740 дней — 4,8% годовых, при открытии Вклада в Интернет-банке и Мобильном банке: 200 дней — 4,2% годовых, 380 дней — 4,6% годовых, 740 дней — 5,0% годовых. По вкладу дополнительные взносы, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока Вклада, проценты при выплате перечисляются на отдельный счет. При досрочном востребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Продление невостребованного Вклада осуществляется автоматически на следующих условиях: срок — аналогично первоначальному сроку Вклада «Повышенный процент онлайн», ставка определяется ставкой по вкладу «Доход» соответствующего срока, установленной для вкладов, открываемых при личной явке в офис Банка, и действующей на дату продления Вклада. Вклад доступен для открытия в офисах Банка и при наличии технической возможности в Интернет-банке и Мобильном банке. Подробная информация по условиям вклада на сайте Банка www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015.


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Сегодня в 16:41, просмотров: 190, комментариев: 0
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