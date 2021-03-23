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​Ищете квартиру? Здесь есть планировки, которые вам понравятся!

В доме «Severin», который строится в 30 микрорайоне Сургута, открылись продажи 1 секции

​Ищете квартиру? Здесь есть планировки, которые вам понравятся!

В доме «Severin», который строится в 30 микрорайоне Сургута, открылись продажи 1 секции.

«Severin» — это новый дом с северным характером. Стойкость характера дома выражается в проверенных технических решениях, продуманных планировках, богатство природы — в дизайнерском оформлении подъездов, а теплота людей севера — в решениях благоустройства придомовой территории.

С большой радостью представляем вашему вниманию 6 новых планировок. Чем же отличаются наши новинки:

- Появилась долгожданная планировка трёхкомнатной квартиры, её площадь — 90,1 м². Отличный вариант для семей, которые любят простор и функциональность.

- Если у вас много вещей, то вам подойдут квартиры с гардеробными. В студии +2 площадью 77,3 м² и студии +3 площадью 90,1 м² выделены отдельные помещения для хранения вещей.

- Кухни-гостиные стали ещё больше, их площадь варьируется от 22 до 26 м². Такая площадь позволяет организовать пространство так, чтобы вы комфортно могли отдыхать, готовить и принимать гостей.

- Появились квартиры с двумя окнами в спальнях: в 2 раза больше света и простора. Это два варианта студий с двумя комнатами: 60,7 м² и 65,7 м².

- В студии +2 площадью 77,3 м² и студии+3 площадью 90,1 м² окна выходят на обе стороны. Здесь вы можете встречать как рассветы, так и провожать закаты.

Сейчас отличная возможность выбрать максимально подходящую вам планировку по привлекательной цене — от 3 200 000 рублей.

Успейте купить квартиру своей мечты!

Узнать все подробности по объекту можно у менеджеров отдела продаж, по телефону: +7 (3462) 270-750 или оставить заявку на сайте ssthm.ru


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Сегодня в 10:55, просмотров: 262, комментариев: 0
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