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​За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть

Мобильный оператор Tele2 проанализировал итоги технического развития

​За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть

Мобильный оператор Tele2 проанализировал итоги технического развития: за 2020 год компания увеличила число базовых станций по России на 28%, а в Москве – на 45%. Оператор продолжил региональную экспансию и с запуском сети в Республике Алтай увеличил число регионов присутствия до 68. Tele2 модернизировала платформу IoT, продолжила развитие проектов 5G и начала активно осваивать направление сетей Private LTE для крупных заказчиков.

По итогам 2020 года Tele2 покрывает в регионах присутствия сетями 4G 96% населения, сетями 3G – 93%, а 2G – 97% жителей. В рамках развития сетевой инфраструктуры компания решает задачи кластерного и точечного улучшения покрытия в регионах, а также создает новые емкости в условиях экспоненциального роста трафика.

В 2020 году Tele2 реализовала масштабный проект по объединению башенных активов с «Ростелекомом» в общий портфель. Это позволяет оператору оптимизировать затраты на управление инфраструктурой и эффективнее размещать оборудование.

Двузначные темпы строительства сети. По итогам 2020 года компания увеличила число базовых станций всех технологий на 28%, количество БС LTE– на 55%. Регионами с самой активной стройкой стали Москва и область, Республика Татарстан, Челябинская и Иркутская области, Санкт-Петербург и Ленинградская области. В Московском регионе общее число базовых станций выросло на 45%, при этом количество БС LTE увеличилось на 66% (включая довесы оборудования). В 2020 году Tele2 успешно завершила реализацию проекта «LTE на каждый сайт». Его результатами стало наличие базовых станций 4G на всех площадках, включая все значимые населенные пункты с населением свыше 10 тыс.

Высокая динамика технического развития Tele2 обусловлена взрывным ростом потребления трафика клиентами на фоне пандемии и качественным изменением абонентской базы в пользу активных пользователей интернета. По итогам 2020 года их число выросло на 20%. На фоне пандемии потребление мобильного интернета в сети Tele2 увеличилось на 57% год к году, голосовых услуг – на 12% по сравнению с 2019 годом. Поскольку рост трафика по стране произошел вопреки ожиданиям в спальных районах и дачных поселках, компания экстренно сосредоточилась на строительстве сетей и увеличении их мощности в этих локациях. В условиях повышенных нагрузок на инфраструктуру Tele2 сохранила высокое качество сервисов.

Развитие в области 5G и интернета вещей. Tele2 провела комплексную модернизацию платформы для интернета вещей (IoT) на базе облачной опорной сети Ericsson. Это позволит создавать выделенные сегменты сети для NB-IoT с минимальной дополнительной нагрузкой на коммерческую сеть, одновременно подключать 1 млн IoT-устройств и предлагать улучшенный функционал корпоративным клиентам.

В рамках проектов по развитию 5GTele2 успешно испытала техническое решение RANSharing с использованием модели единого инфраструктурного оператора. В ходе исследований компания протестировала оборудование разных вендоров: одна базовая станция была одновременно подключена к двум ядрам сети. При этом в эфире находились два кода сети различных операторов.

В начале 2020 года оператор провел первую в России прямую трансляцию на сети пятого поколения в миллиметровом диапазоне в городской среде. В августе несмотря на пандемию Tele2 предложила клиентам реально работающий пользовательский сценарий 5G: компания запустила услугу международного роуминга 5G в Швейцарии на сети оператора Sunrise. Осенью на ЦИПР-2020 Tele2 и «Ростелеком» организовали тестовую зону 5G для автоматического мониторинга состояния здоровья участников конференции. Комплексное решение с помощью технологий машинного зрения отслеживало температуру и ношение масок посетителями.

PrivateLTE для предприятий и месторождений. В 2020 году Tele2 начала активно развивать создание выделенных технологических сетей LTE для промышленных заказчиков, а уже в 2021 году стала активно строить выделенные сети LTE/5G Ready c крупными корпоративными клиентами.

«Ростелеком» и Tele2 разработали техническое решение для строительства выделенной сети стандарта LTE на территории Средневилюйского газоконденсатного месторождения в Якутии. Проект, реализованный по заказу Якутской топливно-энергетической компании (ПАО «ЯТЭК»), обеспечит надежную передачу данных с учетом требований информационной безопасности и станет основой для внедрения цифровых технологий в промышленности. Кроме того, Tele2, «Гринатом» и Nokia провели успешные испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на Чепецком механическом заводе.

В стадии реализации находятся решения еще для ряда крупных заказчиков – в 2021 году Tele2 планирует занять сильные позиции в индустрии Private LTE.

Москва – ключевой драйвер роста активных интернет-пользователей. По итогам 2020 года потребление мобильного интернета в столичном регионе выросло на 48% год к году, голосовых услуг – на 24%. Благодаря эффективному распределению ресурсов и их своевременной мобилизации Tele2 сохраняет высокий уровень восприятия качества связи на высококонкурентном московском рынке. С самого запуска в Москве Tele2 строит сеть на оборудовании 5GReady.

По итогам 2020 года инфраструктура была модернизирована с учетом взрывного роста пропускаемого трафика. За отчетный период Московский регион стал лидером по количеству запущенных сайтов – площадок для размещения базовых станций. Данный показатель по итогу декабря 2020 года на 15% превысил результат 2019-го. Оператор обеспечил 100% жителей Москвы и области качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом LTE. Одной из задач остается наращивание емкости сети в регионе – в планах на 2021 год модернизация более 14% действующих БС.

В 2020 году оператор провел масштабные технические мероприятия по установке 4G-оборудования в Московском метрополитене – число базовых станций LTE на объекте увеличилось на 46% год к году. Абоненты оператора могут пользоваться скоростным 4G-интернетом не только на станциях, но и в перегонах между ними. Сеть Tele2 доступна на протяжении 264 км Московского метрополитена. Сегодня строительство ведется на всей Серпуховской линии. Следующим этапом станет стройка Таганско-Краснопресненской линии. В 2021 году оператор планирует обеспечить качественным интернетом большинство веток метрополитена на перегонах между станциями. Tele2 также уделяла особое внимание транспортной структуре Подмосковья. Покрытие LTE сегодня обеспечено на 95% ЦКАД. В планах Tele2 на год – довести этот показатель до 100%.

Общая площадь московских объектов, где велись работы по техническому развитию, превысила 2,5 млн кв. м, а их количество – 400 штук (+14%). Стратегически важными стали тематический парк развлечений «Остров Мечты», терминал С в аэропорту Шереметьево, Дом правительства Московской области, а также БЦ «Северная Башня» в «Москва-Сити».


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Сегодня в 15:08, просмотров: 43, комментариев: 0
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