Партнер СНГБ, крупный российский застройщик – компания Брусника объявляет старт продаж квартир в строящемся в Сургуте доме на Пролетарском проспекте.

Современная североамериканская архитектура и планировка квартир, закрытый двор без машин и ландшафтное озеленение, вид на парк «За Саймой», все это – Дом «Гудзон».

Срок сдачи дома: сентябрь 2023 года.

Сайт проекта

Для получения специальных условий на покупку квартир в Доме «Гудзон» для клиентов Сургутнефтегазбанка:

1. Оформите виртуальную карту лояльности от Брусники по ссылке .

2. Запишитесь на показ по телефону +7 (3462) 77-92-25 и назовите промокод «Гудзон 2021».

3. Обратитесь за покупкой квартиры самостоятельно, без участия третьих лиц.

Выгода до 200 000 рублей:

100 000 руб. на студию или 1-комнатную квартиру

150 000 руб. на 2-комнатную квартиру

200 000 руб. на 3-комнатную квартиру

Отметим, что на приобретение квартир действует специальная ставка по ипотеке с господдержкой от 6,4%* годовых .