Партнер СНГБ, крупный российский застройщик – компания Брусника объявляет старт продаж квартир в строящемся в Сургуте доме на Пролетарском проспекте.
Современная североамериканская архитектура и планировка квартир, закрытый двор без машин и ландшафтное озеленение, вид на парк «За Саймой», все это – Дом «Гудзон».
Срок сдачи дома: сентябрь 2023 года.
Для получения специальных условий на покупку квартир в Доме «Гудзон» для клиентов Сургутнефтегазбанка:
1. Оформите виртуальную карту лояльности от Брусники по ссылке.
2. Запишитесь на показ по телефону +7 (3462) 77-92-25 и назовите промокод «Гудзон 2021».
3. Обратитесь за покупкой квартиры самостоятельно, без участия третьих лиц.
Выгода до 200 000 рублей:
100 000 руб. на студию или 1-комнатную квартиру
150 000 руб. на 2-комнатную квартиру
200 000 руб. на 3-комнатную квартиру
Отметим, что на приобретение квартир действует специальная ставка по ипотеке с господдержкой от 6,4%* годовых.
* Оформление ипотеки на условиях государственной поддержки возможно при наличии первоначального взноса не менее 15% от стоимости приобретаемого жилья. Ставка 6,4% годовых действует для зарплатных Клиентов / зарплатных Клиентов «бюджетников» при условии оформления/ продления личного страхования заемщика и страхования недвижимого имущества после оформления права собственности. Если Клиент не относится к категории зарплатный Клиент / зарплатный Клиент «бюджетник», размер процентной ставки увеличивается на 0,1% годовых.