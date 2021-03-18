Кредит «Потребительский» от СНГБ воплотит в жизнь любые ваши желания

Кредит «Потребительский» воплотит в жизнь любые ваши желания. Сделать ремонт или порадовать себя новым приобретением – все возможно вместе с СНГБ. Успейте воспользоваться выгодным предложением:

Процентная ставка – от 9,65%* годовых.

Срок кредитования: до 10 лет (вкл.).

Оформить заявку - https://www.sngb.ru/products/consumer-credits/potrebitelskiy

Как подать заявку в мобильном приложении СНГБ Онлайн?

1. Выберите вкладку «Продукты» - «Открыть кредит» - «Кредит в офисе Банка».

2. Заполните необходимы поля, указав сумму, срок кредита и офис получения.

3. Не позднее следующего рабочего дня Вам перезвонит работник Банка и сообщит решение.