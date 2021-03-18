16+
Логотип Сиапресс
USD  73,6582   EUR  88,1173  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Наша поддержка - ваши возможности! Кредит от 9,65%

Кредит «Потребительский» от СНГБ воплотит в жизнь любые ваши желания

​Наша поддержка - ваши возможности! Кредит от 9,65%

Кредит «Потребительский» воплотит в жизнь любые ваши желания. Сделать ремонт или порадовать себя новым приобретением – все возможно вместе с СНГБ. Успейте воспользоваться выгодным предложением:

Процентная ставка – от 9,65%* годовых.

Срок кредитования: до 10 лет (вкл.).

Оформить заявку - https://www.sngb.ru/products/consumer-credits/potrebitelskiy

Как подать заявку в мобильном приложении СНГБ Онлайн?
1. Выберите вкладку «Продукты» - «Открыть кредит» - «Кредит в офисе Банка».
2. Заполните необходимы поля, указав сумму, срок кредита и офис получения.
3. Не позднее следующего рабочего дня Вам перезвонит работник Банка и сообщит решение.

* Процентная ставка 9,65% годовых действует для зарплатных Клиентов / зарплатных Клиентов «бюджетников». Если Клиент не относится к категории зарплатный Клиент / зарплатный Клиент «бюджетник», при сроке кредита от 2 до 10 лет размер процентной ставки увеличивается на 2% годовых. Ставка действует на сумму свыше 300 000 руб. при сроке кредитования от 5 лет по заявкам, принятым в период проведения акции до 30.04.2021 (включительно). Ставка учитывает дополнительную скидку 0,25% при наличии у Клиента купона «Продукт дня», оформленного в АО БАНК «СНГБ». При неоформлении страхового полиса в АО БАНК «СНГБ» по рискам «Несчастный случай, болезнь» на весь срок пользования кредитом процентная ставка увеличивается на 3%. При оформлении соответствующего страхового полиса на весь срок пользования кредитом не в АО БАНК «СНГБ» и / или срок действия страхования менее срока действия кредитного договора процентная ставка увеличивается на 2%. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробные условия на сайте Банка.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:11, просмотров: 160, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 6879
  2. ​Ушла от мужа, сшила маску, не вернулась из онлайна 1958
  3. Владимир Чернобай: «Не стоит считать виагру панацеей. Есть люди, на которых она вообще не действует» 1137
  4. ​Сбежала от мамы: стала известна судьба медведицы, которая устроила переполох в Нижневартовске 900
  5. ​В Сургуте ключи от квартир получат дольщики очередного проблемного дома 871
  6. ​Наталья Комарова ответит на вопросы и жалобы жителей Югорска 803
  7. ​«Быть здоровыми хотим!»: в Ярковском районе стартует масштабных проект для особенных людей 744
  8. ​В Тюменской области состоялся региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 728
  9. ​Житель Сургута хочет взыскать несколько миллионов с челябинской клиники за смертельную «пластику» 647
  10. ​В МЧС прокомментировали информацию об объеме утечки углеводородов во время аварии на Оби в Югре 593
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 15505
  2. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 9696
  3. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7489
  4. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 7230
  5. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 6879
  6. Складывается ощущение, что Шувалова сняли для того, чтобы убрать Жердева 5215
  7. ​Письма счастья ГИБДД: чьи же они? 5016
  8. ​Сургутян напугал странный шум и едкий запах газа в центре города 3956
  9. ​В Нижневартовске несколько человек находятся под наблюдением врачей из-за дифтерии 3811
  10. ​«Ну какова красота!» 3685
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 15505
  2. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 13533
  3. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 9696
  4. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9495
  5. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8975
  6. Югорчанка после вечеринки украла ноутбук и карту, пока их хозяин спал 8680
  7. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8516
  8. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8274
  9. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 7757
  10. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 7706

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика