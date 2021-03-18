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​Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых выгодных кредитов наличными в феврале

В десятку лучших вошел «Кредит наличными» Уралсиба

​Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых выгодных кредитов наличными в феврале

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными в рублях в феврале 2021 года, подготовленного порталом Выберу.ру. В десятку лучших вошел «Кредит наличными» Уралсиба до 3 млн рублей с процентной ставкой от 5,5% годовых.

При составлении рейтинга эксперты Выберу.ру учитывали такие ключевые параметры, как размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, стоимость личного страхования (если оно необходимо), сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Всего в рейтинге рассматривается 20 предложений банков, входящих в Топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля.

Минимальная процентная ставка по «Кредиту наличными» Банка Уралсиб (в том числе на цели рефинансирования), при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 5,5% годовых в рублях. Максимальная ставка по данному виду кредитования, при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 7,5% годовых в рублях.

Минимальная сумма кредита — 100 000 рублей. Максимальная сумма кредита зависит от категории клиента и программы кредитования и варьируется от 1 500 000 рублей до 3 000 000 рублей. Срок кредитования — от 13 до 84 месяцев.

Подробную информацию по кредиту наличными и другим продуктам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно узнать на сайте банка, по телефону 8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе банка.

Кредит на потребительские нужды и на погашение действующих потребительских кредитов в сторонних банках. Требования: гражданство РФ, постоянная регистрация на территории РФ, стаж на последнем месте работы — от 3 месяцев, возраст заемщика — от 23 до 70 лет (максимальный возраст на момент окончания кредитного договора). При оформлении потребительского кредита минимальная ставка составляет от 5,5 % годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, минимальная ставка — от 16,5 % годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья / расторжения договора страхования жизни и здоровья. При оформлении потребительского кредита максимальная ставка составляет 6,7% годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, 17,5% годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья /расторжения договора страхования жизни и здоровья. В случае непредоставления документов, подтверждающих целевое использование кредита на рефинансирование кредитов в сторонних банках, ставка по кредиту на рефинансирование может быть повышена на 5 процентных пунктов. Размер процентной ставки, сумма кредита (от 100 000 до 2 000 000 рублей для потребительского кредита с целью рефинансирования, от 100 000 до 3 000 000 рублей для потребительского кредита) и срок кредитования (от 13 до 84 месяцев) устанавливаются для каждого клиента индивидуально в зависимости от уровня риска клиента, категории клиента и цели кредитования (рефинансирование или стандартный кредит наличными). Дополнительные расходы: Страхование жизни и риска потери трудоспособности (добровольное). Комиссии при получении кредита наличными отсутствуют. Условия действительны на 18.01.2021 Не является публичной офертой.


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Сегодня в 13:32, просмотров: 90, комментариев: 0
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