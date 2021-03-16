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​ВТБ запустил новые предложения по кредитам для бизнеса на основе искусственного интеллекта

Новый продукт ВТБ упростит привлечение новых клиентов

​ВТБ запустил новые предложения по кредитам для бизнеса на основе искусственного интеллекта

ВТБ начал формировать предодобренные предложения по кредитам для среднего бизнеса на любые бизнес-цели с применением технологий искусственного интеллекта для действующих и потенциальных клиентов банка. Новая технология позволяет оформлять кредиты без предоставления объемного пакета документов и длительных экспертиз, это ускоряет выдачу кредита в несколько раз.

Ожидается, что новый продукт упростит привлечение новых клиентов и позволит нарастить кредитный портфель в сегменте среднего бизнеса более чем на 30 млрд рублей в течение 3 лет.

«ВТБ обладает уникальной отраслевой экспертизой, мы постоянно анализируем рынок и создаем решения для развития и роста эффективности бизнеса. Новая технология формирования кредитных предложений с применением искусственного интеллекта позволяет компаниям быстро и с минимальным количеством документов получить нужный именно им в конкретный момент кредит и освободить время для решения стратегических задач», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

ВТБ планирует расширить области применения алгоритмов машинного обучения в кредитном процессе, это позволит формировать более сложные предложения, комбинирующие стандартные и индивидуальные продукты и условия с учетом риск-профиля каждого предприятия.

Справка: ВТБ в рамках реализации технологической трансформации в 2020 году запустил цифровую платформу для кредитования крупных корпоративных клиентов — Digital Credit и начал внедрение розничного кредитного конвейера на микросервисной платформе с применением технологий искусственного интеллекта.

Цифровая платформа Digital Credit обеспечивает совместную работу подразделений банка в едином цифровом пространстве и позволяет пройти от этапа появления заявки до утверждения лимита и согласования условий с клиентом практически без использования бумажных носителей. Внедрение Digital Credit позволило, в частности, снизить объем рутинных задач для сотрудников за счет исключения ручного переноса данных между системами.

Новый розничный кредитный конвейер в 2022 году позволит ВТБ принимать 95% решений по выдаче кредитов розничным клиентам за 1-3 минуты. Кроме того, с 20% до 5% снизится доля клиентов, которые для получения кредита предоставляют подтверждающую доход и занятость справку.


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Сегодня в 17:34, просмотров: 222, комментариев: 0
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