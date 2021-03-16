Доля поставок в рамках операций факторинга Райффайзенбанка, профинансированных автоматически, увеличилась

Доля поставок в рамках операций факторинга Райффайзенбанка, которые были профинансированы автоматически, достигла 75% по итогам февраля. Доля автоматически разнесенных платежей от дебиторов увеличилась до 53%.

Райффайзенбанк в 2019 году первым среди российских банков автоматизировал выплаты по факторингу. Благодаря этому, клиент получает финансирование в течение нескольких минут после запроса.

«Факторинг в Райффайзенбанке – это современный, простой и быстрый способ получения финансирования при расчетах с контрагентами. Мы практически с нуля полностью автоматизировали все процессы, провели интеграцию с провайдерами электронного документооборота, в результате – менее чем за полтора года большая часть наших поставок финансируется в течение нескольких минут без участия человека. Автофинансирование – новый стандарт на рынке факторинга, который вывел отношения с клиентом на качественно новый уровень», - прокомментировал Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка.