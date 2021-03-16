Квартал «Литератор» признан победителем в номинации «Лучший жилой комплекс» в Югре

Квартал «Литератор», проект компании ССТ, признан победителем в номинации «Лучший жилой комплекс» в ХМАО-Югре. Это самый масштабный в России конкурс в области жилищного строительства. Конкурсная комиссия оценивала каждый объект по 106 параметрам. По итогу отбора и подсчета общего количества баллов, именно квартал «Литератор» в Сургуте стал победителем.

«Литератор» был построен в 2019 году компанией ССТ. Это квартал в классическом стиле. Изящная архитектура, именные парадные и приватная атмосфера — то, что подчеркивает непревзойденный стиль проекта. «Литератор» стал настоящим украшением города. Сейчас застройщик продолжает воплощать классические традиции квартала в новых домах квартала «Булгаков».

vk.com/kvartal_literator

instagram.com/bulgakov.literator

ssthm.ru

Проект компании ССТ