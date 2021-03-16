Ханты-Мансийский НПФ поддержал спортивный праздник «Лыжня России 2021» в Нефтеюганске, Сургуте, Пыть-Яхе, Урае, Советском, Междуреченском и Ханты-Мансийске.

Дату проведения переносили несколько раз из-за холодов. Но погода в марте порадовала, и югорчане снова смогли выйти на старт.

АО «Ханты-Мансийский НПФ» предоставил призы победителям в разных категориях. В основном, это были «ветераны» - женщины старше 35 и мужчины старше 40 лет, а также юные спортсмены.

Впервые в этом году организаторы гонки предложили провести забеги «Лыжни России» в онлайн формате. В социальных сетях участники размещали свои креативные фотографии и видеоролики. К мероприятию подключились образовательные учреждения в рамках уроков физкультуры.

АО «Ханты-Мансийский НПФ» ежегодно выступает партнером «Лыжни России», поддерживая стремление югорчан к здоровому образу жизни.