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​Райффайзенбанк: россияне стали более систематично копить на ипотеку

Больше половины россиян планируют приобретать квартиры в ипотеку

​Райффайзенбанк: россияне стали более систематично копить на ипотеку

Россияне стали более систематично копить на первоначальный взнос по ипотеке, чем в прошлом году, показало исследование Райффайзенбанка. В частности, уменьшились доли тех, кто каждый месяц откладывает разные суммы и хранит наличные дома.

В онлайн-опросе приняли участие более тысячи жителей десяти городов-миллионников, которые планируют приобрести недвижимость в ближайший год. Это мужчины и женщины (48% и 52% соответственно), большинство из которых старше 26 лет и зарабатывают в месяц от 30 до 60 тысяч рублей (54%). У 40% респондентов нет детей.

62% опрошенных планируют приобретать недвижимость в ипотеку. 19% хотят оплатить всю стоимость сразу. 6% рассчитывают занять недостающую сумму у родственников, а 3% пока не знают, как будут решать этот вопрос. 10% респондентов собираются взять нецелевой (потребительский) кредит, поскольку считают его более понятным (36%), более выгодным (33%) и более безопасным (26%). Годом ранее среди опрошенных не оказалось ни одного человека, который может купить недвижимость, заплатив всю сумму сразу. Ипотеку тогда собирались брать 88% россиян, а потребительский кредит ей предпочитали 12%.

К накоплениям на первоначальный взнос в 2021 году россияне стали подходить более систематично, чем в прошлом. Например, почти в два раза уменьшилась доля тех, кто откладывает каждый месяц разные суммы (17% vs 35%). Однако эта стратегия по-прежнему более характерна для женщин, чем для мужчин (22% vs11%).

В среднем же россияне, как и год назад, копят на ипотеку от двух до четырёх лет, стараясь откладывать каждый месяц 10-20% ежемесячного дохода. Однако увеличилась доля тех, кто копит пять лет и более (32% в 2021 против 29% в 2020), и уменьшилась тех, у кого получалось набрать необходимую сумму за год (15% vs 17%).

Россияне стали меньше копить на первоначальный взнос по ипотеке, откладывая наличные дома. Годом ранее к такому методу сбора необходимой суммы прибегали 32% опрошенных, а сейчас – 21%. Меньше стала и доля тех, кто хранит сбережения на вкладах или накопительных счетах в банках (69% vs 74%), однако это по-прежнему самый популярный вариант для накоплений. Однако почти в два раз год к году увеличилась доля тех, кто инвестирует (18% против 7%). Среди иных вариантов накоплений – держать деньги на карте с процентом на остаток. Этот вариант выбирает треть респондентов.

В 2021 году только 4% россиян собираются что-то продавать, чтобы оплатить первоначальный взнос по ипотеке: квартиру (61%), машину (22%), или комнату в коммуналке (17%).

Большинство опрошенных (27%) рассчитывают на первоначальный взнос в размере 20%. Треть от стоимости приобретаемой недвижимости планируют внести 23% россиян, а 17% рассчитывают на первоначальный взнос в 15%.

Об ипотечных предложениях Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.


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Сегодня в 10:46, просмотров: 125, комментариев: 0
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