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​Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших банков на рынке ипотечного кредитования

Размер портфеля ипотечных кредитов Уралсиба составил 89,7 млрд рублей

​Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших банков на рынке ипотечного кредитования

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объему портфеля ипотечных кредитов по итогам 2020 года. Размер портфеля ипотечных кредитов Уралсиба на 1 января 2021 года составил 89,7 млрд рублей, увеличившись в 1,2 раза по сравнению с началом 2020 года. Рейтинг был подготовлен порталом Банки.ру.

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья, или рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека с господдержкой». Также клиенты могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


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Сегодня в 12:14, просмотров: 89, комментариев: 0
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