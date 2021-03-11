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​Банк «Открытие»: стартовала регистрация на Югорский лыжный марафон

Открылась онлайн регистрация участников на VIII Югорский лыжный марафон

​Банк «Открытие»: стартовала регистрация на Югорский лыжный марафон

Открылась онлайн регистрация участников на VIII Югорский лыжный марафон, генеральным партнером которого выступает банк «Открытие». Для участия в марафоне в этом году лыжникам будет достаточно заполнить форму заявки на сайте марафона – ugraloppet.ru или на сайте russialoppet.ru до 9 апреля 2021 года. Участие в марафоне бесплатное – традиционные регистрационные сборы в 2021 году отменены.

Для обеспечения безопасности соревнований в период пандемии COVID-19 всем участникам потребуется предоставить документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Пройти тест нужно не ранее, чем за 72 часа до начала соревнований. Коснутся эпидемиологические ограничения и самого формата проведения нынешнего марафона. Для лыжников старше 65 лет участие в марафоне возможно в новом онлайн-формате. Подробнее об этом формате будет сообщено дополнительно.

По традиции участники лыжной гонки, которая в этом году пройдет в Ханты-Мансийске 10 апреля в пойме реки Горная, могут выбрать одну из трех дистанций - 50 км, 25 км или 5 км свободным стилем. Участники стартуют одновременно, первые 10 финишеров на каждой дистанции в своих возрастных группах получат призы.

«Марафон этого года будет особенным. Во-первых, новые форматы участия и новые требования из-за коронавируса внесут свои коррективы, во-вторых, он будет максимально доступным – отменены регистрационные сборы, что облегчает участие, и, в-третьих, особенными будут призы марафона. Мы намеренно не стали менять дизайн медалей, они будут датированы 2020 годом, когда марафон впервые не состоялся. Думаю, что такие медали будут иметь большую ценность, обретут историю и коллекционное значение», - подчеркнул управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Напомним, Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при партнерстве с банком «Открытие». Ежегодно на это спортивное событие собирается несколько тысяч спортсменов и болельщиков со всей России и из других стран. В 2019 году в Югорском лыжном марафоне приняли участие более 2,5 тысячи участников.

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2021 - Sports.ru, федеральный медиахолдинг 1MI, информационно-аналитический портал siapress.ru. Генеральный информационный партнер - ИД «Советский спорт».


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Сегодня в 14:14, просмотров: 164, комментариев: 0
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