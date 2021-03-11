Банк «Открытие» подготовил награды для победителей Югорского лыжного марафона - 2021. Победители гонки на 50 км среди мужчин и женщин получат карту банка с суммой 400 тысяч рублей, обладатели второго и третьего места – 200 и 100 тысяч рублей соответственно.

Денежные призы для занявших на дистанции 50 километров с 4-го по 10-е место составят от 30 до 5 тысяч рублей. Общий призовой фонд в 2021 году равен 1,82 млн рублей.

Для победителей в различных возрастных категориях среди мужчин и женщин на дистанции 5 и 25 км партнеры марафона приготовили специальные призы: перчатки, рюкзаки и другую лыжную экипировку.

Особой наградой для участников марафона в 2021 году станут памятные медали. Организаторы соревнований решили не менять медали, выпущенные к марафону прошлого года, который был отменен из-за пандемии коронавируса.

«Мы сознательно решили не переделывать награды, поскольку видим в медалях 2020 года некоторый символизм: мы не сдаемся коронавирусу, и, вопреки обстоятельствам, проводим наш марафон, пусть и годом позднее. Уверен, что награды обретут дополнительную ценность, потому что обретают историческое содержание», - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Гонка пройдет 10 апреля в Ханты-Мансийске (пойма реки Горная). На нее уже зарегистрировалась тысяча лыжников. Регистрация на марафон продлится до 9 апреля.

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком «Открытие». Ежегодно на эти соревнования собираются тысячи спортсменов и болельщиков со всей России и из других стран. В 2019 году в Югорском лыжном марафоне приняли участие более 2,5 тысячи участников.

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2021 - Sports.ru, федеральный медиахолдинг 1MI, информационно-аналитический портал siapress.ru. Генеральный информационный партнер - ИД «Советский спорт».