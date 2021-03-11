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​Отчетность из 1С за две минуты для компаний среднего бизнеса

Райффайзенбанк провел интеграцию с сервисом «1С: Фин Отчетность»

​Отчетность из 1С за две минуты для компаний среднего бизнеса

Райффайзенбанк провел интеграцию с сервисом «1С: Фин Отчетность», что позволяет бизнесу автоматически формировать документы для банка. Теперь компании могут подготовить и отправить в банк необходимые отчеты и документы в считанные минуты. Это актуально как для компаний, уже использующих кредитные продукты Райффайзенбанка, так и для тех, кто только планирует стать кредитными клиентами.

Сервис «1С: Фин Отчетность» позволяет быстро направить документы в Райффайзенбанк и Райффайзен-Лизинг с запросом на увеличение кредитного лимита, получения новых кредитных продуктов, лизинговых и факторинговых контрактов.

«Предоставление отчетности — неотъемлемый этап при получении кредитного продукта в корпоративном бизнесе. Финансовый директор или бухгалтер готовит документы с требуемой банком детализацией ежеквартально. Раньше на это могло уходить несколько часов, сейчас подготовка пакета занимает не более двух минут и не требует сверки со списком. Отчеты можно формировать, просматривать содержание перед отправкой, корректировать, подписывать и направлять в банк буквально в несколько кликов. Интеграция с 1С: Фин Отчетность — важный шаг в развитии удобного цифрового банковского обслуживания, в котором бизнесу доступен полный спектр финансовых сервисов», - отметила Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

После формирования в системе 1С: Фин Отчетность пакет документов подписывается усиленной электронной цифровой подписью и отправляется в банк в зашифрованном виде. Пользователям решения 1С бухгалтерия в версии 3.0.82 и выше сервис 1С: Фин Отчетность предоставляется бесплатно.

Более подробно о решениях Райффайзенбанка для среднего бизнеса можно узнать на сайте.


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Сегодня в 14:11, просмотров: 135, комментариев: 0
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