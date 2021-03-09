В Сургуте прошел форум по иммиграционным программам

26 февраля 2021 года в Сургуте прошел очень интересный и познавательный форум, посвященный лучшим иммиграционным программам мира.

Форум был организован Сергеем Филатовым, главой компании World Property Invest, которая профессионально занимается иммиграционными программами уже более 15 лет.

На форуме участвовали профессиональные эксперты, каждый по своей иммиграционной программе.

Была презентована программа Гражданства Черногории, которую презентовала Софья Силина, глава представительства в России международной компании APEX CAPITAL PARTNERS. Данная компания является одним из трех лицензированных агентств правительством Черногории, которые могут осуществлять юридическое сопровождение сделок под Гражданство Черногории.

Программу ВНЖ Кипра представляла Юлия Гоча, глава представительства в России кипрской строительной компании ARISTO. Следует отметить, что данная программа является наиболее недорогой и одной из самых быстрых по получению ВНЖ ЕС.

Программу ВНЖ США (EB-5) презентовала Варвара Латынцева, руководитель российского офиса компании SECOND WIND. Данная программа дает возможность получить грин-карту и далее гражданство США.

Все заинтересовавшиеся могут обратиться к участникам-экспертам данного форума и получить профессиональную консультацию по каждой из программ.