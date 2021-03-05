Райффайзенбанк проанализировал планы россиян, связанные с подарками коллегам на 8 марта. Согласно результатам опроса, 21% жителей крупных городов планируют снизить бюджет на подарки на 8 марта в сравнении с прошлым годом. Главными способами сэкономить на подарках выступают возможность воспользоваться скидками или бонусами (53%), распродажи (26%), а также кэшбэк (18%).

При этом поздравить коллег на гендерный праздник планируют 80% респондентов. Обычно 37% опрошенных тратят на подарки менее тысячи рублей, 33% - 1-2 тысячи рублей, 12% - 3-5 тысяч, а 4% – более 5 тысяч. При этом 14% предпочитают воздержаться от приобретения подарка. 38% воздержавшихся от подарков на 8 марта работают в мужском коллективе или не отмечают гендерные праздники.

«Одной из причин отказа от поздравления коллег в этом году стал это удаленный график работы и желание сэкономить. Оптимизировать расходы можно, приобретая подарки с помощью Кэшбэк карты Райффайзенбанка, получив 1.5% в рублях за каждую покупку», – рассказала Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.