Мощность подстанции «Петелинская» увеличилась на 60%

Нефтеюганский филиал «Россети Тюмень» повысил установленную мощность подстанции 110 кВ «Петелинская», питающей объекты одноименного месторождения «Роснефти» в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры. Проект нацелен на дальнейшее развитие Нефтеюганского района, занимающего первое место по плотности месторождений в ХМАО. Объем инвестиций «Россети Тюмень» составил 500 млн рублей.

Благодаря установке двух новых трансформаторов мощность подстанции увеличилась на 60 % – до 80 МВА. Это позволяет обеспечить рост потребления добывающих предприятий. «Россети Тюмень» уже добавили 11 МВт мощности Петелинскому месторождению компании «РН-Юганскнефтегаз».

Основное электротехническое оборудование, установленное на подстанции, отечественного производства. Объект оснащен современными микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики. Информационный обмен с верхним уровнем (SCADA) организован по цифровому протоколу MMS. Надёжность электроснабжения потребителей повышена за счёт автоматизации процессов и обеспечения удалённой наблюдаемости ключевых параметров работы энергообъекта.

Компания «Россети» является оператором из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.