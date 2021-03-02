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​«Газпромнефть-Аэро», Smartavia и Райффайзенбанк заправят самолеты с помощью блокчейн

Процесс авиазаправок автоматизируют с участием Райффайзенбанка

​«Газпромнефть-Аэро», Smartavia и Райффайзенбанк заправят самолеты с помощью блокчейн

«Газпромнефть-Аэро», Smartavia и Райффайзенбанк впервые в промышленном масштабе автоматизировали процесс авиазаправок с расчетами на основе технологии блокчейн. В проекте используется сервисная платформа обмена и учета данных в гражданской авиации по заправке топлива «Smart fuel» «Газпромнефть-Аэро». В результате авиакомпания получила возможность сократить время обслуживания воздушных судов и более гибко управлять собственными оборотными средствами, а оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» снизил риски возникновения дебиторской задолженности и повысил прозрачность и эффективность взаиморасчетов с клиентами. Райффайзенбанк обеспечивает полную автоматизацию расчетов через платформу между оператором и авиакомпанией в режиме реального времени 24x7. Опытно-промышленная эксплуатация платформы началась 3 сентября, обеспечив с момента запуска в полностью автоматизированном режиме процесс заправки и расчетов более 100 рейсов Smartavia.

Зачем самолетам и их заправщикам блокчейн

В авиазаправке участвуют несколько контрагентов – авиакомпания, банки и оператор авиатопливного бизнеса. Всем им приходится учитывать такие факторы неопределенности, как динамическое ценообразование и непрогнозируемые объемы реальных расходов топлива. Зачастую поставщик авиатоплива работает по предоплате, которая рассчитывается на основе среднестатистического показателя заправки. Однако необходимый самолету объем топлива может быть больше или меньше суммы предоплаты. Это приводит к финансовым рискам и для авиакомпании, и для поставщика топлива. Поэтому «Газпромнефть-Аэро» поставила перед собой задачу полной автоматизации и повышения прозрачности оплаты авиазаправки. В качестве технологии распределенных реестров для цифровизации бизнес-процессов был выбран Hyperledger Fabric. Блокчейн-платформа, разработанная «Газпромнефть-Аэро», была интегрирована с платежными сервисами Райффайзенбанка и ERP-системой авиакомпании.

Мгновенно и четко

Теперь резервирование необходимого объема топлива происходит на основе актуальных данных от пилота непосредственно перед заправкой. Нужная сумма мгновенно списывается со счета авиакомпании, и только после этого происходит заправка. Если фактический объем топлива меньше зарезервированной суммы, возврат происходит автоматически. Все процессы взаимодействия между участниками реализованы на блокчейн-платформе «Газпромнефть-Аэро», в результате общий цикл с момента прилета самолета до полного расчета сократился до 20-30 минут, при этом сама оплата происходит за 15 секунд.

В перспективах развития проекта – подключение других авиакомпаний, что позволит им снизить операционные издержки в непростой для отрасли период.


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Сегодня в 11:25, просмотров: 135, комментариев: 0
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