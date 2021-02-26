Близится 8 Марта — что подарить прекрасной половине человечества?

Наступает самый весенний праздник. И каждого мужчину вновь терзает вопрос: «Чего хочет женщина?». Понять это сложно, а порой невозможно! Но, преддверии 8 марта, специалисты компании «Ростелеком» решили проанализировать образ современной женщины и все-таки узнать ответ. На помощь мужской половине ведущего интернет провайдера пришли первые красавицы Югры.

Обладательница титула «Мисс Хрустальная корона» Элиза Аюпова рассказала, что важнее получить современной женщине в подарок: букет роз или цифрового помощника: «Цветы и праздник для меня неделимы. Но даже самой успешной и занятой женщине хочется сесть и посмотреть «Москва слезам не верит». От начала и до конца, а это задача не из легких! Но видеосервис Wink выручает – я смотрю кино, сын футбол, доченька мультики про фей, у мужа обязательный просмотр полицейских сериалов! И все это с одного аккаунта. А с функцией «Смотрим вместе» можно с подружками смотреть даже если вы все из разных городов – мне очень нравятся такие кино-девичники. Пару месяцев назад я для себя открыла раздел «Бесплатно» на ТВ-приставке. Теперь у меня домашний фитнесс-курс с абсолютной экономией времени и средств, и, конечно, любимые сериалы! А по дому мне в последнее время помогает Маруся. Волшебная фраза: «Маруся! «Выключай Wink и расскажи детям сказку на ночь!» действует безотказно. Дети гладят Марусю, она мурчит, я успеваю передохнуть и распланировать завтрашний день».

«Мы рады создавать самых полезных цифровых помощников для прекрасной половины человечества! Мы со свое стороны также проанализировали, какой гаджет наиболее актуален для современной женщины. Чем мы можем помочь, что улучшить. Самым популярным запросом стала камера домашнего видеонаблюдения – 13 000 камер продано в Югре! Мамы приглядывают за детьми с работы и даже воспитывать их успевают с помощью голосовой функции, ни удаленка, ни актировки не страшны»,– подчеркнул Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком».

Компания «Ростелеком» поздравляет югорчанок с 8 марта! Каждая женщина, девушка, девочка заслуживает самого лучшего подарка в этот чудесный весенний праздник!