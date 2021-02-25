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​Форум молодых ученых и специалистов нефтегазового комплекса состоится в новом формате

24-25 марта в Ханты-Мансийске пройдет форум «Нефтяная столица»

​Форум молодых ученых и специалистов нефтегазового комплекса состоится в новом формате

24-25 марта в Ханты-Мансийске пройдет четвертый Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица». В Год науки и технологий в России и Год знаний в Югре форум молодых ученых и специалистов нефтегазового комплекса станет первым отраслевым событием 2021 года в автономном округе.

Форум приурочен к 90-летию со дня рождения заслуженного советского и российского геолога, первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Салманова.

Впервые молодежный форум состоится, как в традиционном офлайн-формате на площадке КВЦ «Югра-Экспо», так и в онлайн-режиме. Данное решение принято ввиду ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

По мнению организаторов, гибридный формат увеличит плодотворность и эффективность нетворкинга в разы.

На официальном сайте Международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица» будет организована трансляция тематических сессий и круглых столов. Исходя из своих интересов, участники смогут выбрать площадку Форума и подключиться к ней в определенное время, делиться впечатлениями во внутреннем чате, задать вопросы спикерам.

В программе форуме – Международный нефтяной академический конгресс имени Ф.К.Салманова, Международная молодежная научно-практическая конференция Совета молодых ученых РАН, конкурс инновационных проектов, практическая площадка «Научно-технологическое развитие в ТЭК», а также лекционный модуль и кейс-марафон образовательного проекта «ЭнерГений».

Помимо деловой части в рамках молодежного форума состоится выставка «Инновации. Развитие – 2021». Познакомиться с последними разработками, а также связаться с компаниями напрямую, можно через мобильное приложение мероприятия. Выставка пройдет исключительно в режиме онлайн, и объединит около 20 компаний, специализирующихся в сферах нефтегазовых, энергосберегающих и инновационных технологий, производства техники и оборудования.

Напомним, Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица» проводится в автономном округе с 2018 года. Его участниками уже стали свыше 3 тысяч человек из России и 16 стран мира.

Организаторами форума выступает Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Совет молодых ученых РАН, Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета, Югорский государственный университет, АНО «Интеллектуальный клуб», Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Партнёрами – ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть».

Регистрация участников форума и подробная информация о мероприятии размещена на официальном сайте oilcapital.admhmao.ru.


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Сегодня в 14:49, просмотров: 116, комментариев: 0
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