Профильное образование есть примерно у 10 процентов частных инвесторов в России

Большинство частных инвесторов планируют получить дополнительное образование, чтобы лучше понимать механизмы работы фондовых рынков и специфику используемых инструментов, показал опрос Райффайзенбанка. При этом статус квалифицированного инвестора имеют только 5% опрошенных, однако 14% респондентов намерены его получить. Самым полезных форматом обучения инвесторы называют видео-уроки и работу на демо-счете.

Большинство владельцев брокерских и инвестиционных счетов не имеют статуса квалифицированного инвестора. Профильное образование есть примерно у 10% участников торгов. Однако многие хотели бы пройти обучение, чтобы повысить уровень знаний о работе фондового рынка и конкретных финансовых инструментов.

Самым популярным форматом инвесторы считают лекции и видео-уроки от банка или брокера, в котором у них открыт счет. На втором месте торги на демонстрационном счете. Возможность получить высшее или дополнительное экономическое образование рассматривают 20% частных инвесторов.

Почти половина респондентов пока вложили в фондовый рынок менее 100 тыс. рублей. Еще 29% инвестируют не более 500 тыс. рублей. Каждый десятый вкладывает до 1 млн рублей. Для принятия решений и покупке или продаже инвесторы чаще всего анализируют новости или читают аналитику крупных банков и брокеров.

Обычно инвесторы ориентируются на каналы банков и брокеров в соцсетях и Youtube. Также популярен видео-контент успешных частных инвесторов.