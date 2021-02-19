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​Энергетики способствуют развитию Эргинского кластера месторождений нефти

На подстанции «Эргинская» потребитель набрал первые 1,5 МВт мощности

​Энергетики способствуют развитию Эргинского кластера месторождений нефти

Объект подстанция «Эргинская» построен в 2020 году компанией «Россети Тюмень» на два года раньше от первоначальной плановой даты. Сроки были скорректированы по запросу ПАО «НК «Роснефть», заказчика и главного потребителя электроэнергии на этой территории. Стоимость инвестпроекта составила около 1,6 млрд рублей. Заявленная мощность подстанции – 80 МВА. На строительство и ввод объекта в эксплуатацию у нефтеюганских энергетиков ушел ровно один год.

Оборудование, использованное при строительстве, на 90 % российского производства. Здесь установлены два силовых трансформатора мощностью 40 МВА каждый. Подстанция построена с применением цифровых решений, которые позволяют оперативному персоналу Нефтеюганских электрических сетей удаленно управлять оборудованием в режиме реального времени. Автоматизированная система способна обрабатывать более 10 000 цифровых сигналов телеметрии. На подстанции организована автоматизированная система учета электроэнергии с удаленным сбором данных.

Для организации цифрового канала связи на воздушной линии 110 кВ «Выкатная – Эргинская» смонтирован волоконно-оптический кабель. Протяженность новой линии электропередачи составляет 32 км. Самым сложным этапом стало возведение тысячеметрового большого перехода через реку Конда. Пойма этого притока Иртыша низкая, сильно заболоченная, а также изрезанная множеством мелких озёр.

«Для присоединения подстанции «Эргинская» к энергосистеме выполнены реконструкция ПС «Выкатная» и строительство дополнительного секционирующего пункта. На эти цели компания инвестировала 525 млн рублей. В целом, объем инвестиций в электроснабжение Эргинского месторождения составил более 2,1 млрд рублей. Наши партнеры получили обновленную инфраструктуру для значительного развития производственных мощностей», – подчеркнул генеральный директор АО «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко.


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Сегодня в 17:26, просмотров: 117, комментариев: 0
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