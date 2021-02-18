«Галамарт» знает, чем удивить мужчин 23 февраля

Приближается День защитника Отечества, и девушки спешат выбрать подарки для своих родных и любимых мужчин. Пена для бритья и носки остаются самыми популярными товарами к этому дню – это уже настоящая классика. Зная о любви россиянок к этому простому, но универсальному подарку, «Галамарт» предлагает приобрести её всего за 1 рубль! А заодно выбрать и другие полезные подарки к празднику.

В федеральной франчайзинговой сети «Галамарт» подошли к предстоящему Дню Защитника Отечества со всей серьезностью, но не без улыбки: специально в этот день будет действовать скидка на самый ходовой товар — пену для бритья «Арко». Только 23 февраля и только в розничных магазинах «Галамарт» её можно будет приобрести за 1 рубль, в то время как обычная цена пены — от 140 рублей.

Для тех, кто хотел бы разнообразить свой выбор, мы составили топ-10 лучших подарков, которые вы можете приобрести в магазине «Галамарт», в том числе и онлайн:

Металлический термос с надписью «23 февраля»;

Набор инструмента, 24 предмета в кейсе;

Набор профессионального инструмента, 17 предметов в кейсе;

Набор «Домашний мастер», 39 предметов, и даже «Муж на час» не нужен с этим чудо-подарком;

Дрель-шуруповерт «Ермак»;

Машинка для стрижки волос «Leben»;

Пылесос автомобильный с функцией сухой и влажной уборки;

«Навороченная» отвертка «Ермак» с подсветкой;

Беспроводная колонка;

Мобильный аккумулятор «Forza».

На все эти товары 23 февраля будет действовать скидка в размере 20-50%! Как показывают опросы в социальных сетях, мужчины будут также рады: радиоуправляему вертолету, набору для варки пива, набору ножей, грилю, игровым приставкам, шлемам и очкам виртуальной реальности.

А для самых привередливых всегда есть беспроигрышный вариант — дарите впечатления! Полет на вертолете, в аэротрубе, катание на симуляторе «Боинга», гонки в картинге и многие другие интересные виды активностей.

Все, дорогие читатели, выбирайте, пожалуйста, подарки, а мы пошли ждать стереоптипные, но такие любимые цветы, шубы, машины и бриллианты на 8 марта. Интересно, а какую акцию приготовят в «Галамарт» для прекрасных женщин к Международному женскому дню?!

*Акция «Пена для бритья за 1 рубль» действует 23 февраля 2020 г. только в розничных магазинах «Галамарт». Количество акционных товаров ограничено и предоставляется по 1 шт. в руки. О наличии акционных товаров узнавайте непосредственно в вашем магазине.

* Акция «Пена для бритья за 1 рубль» не действует: Екатеринбург (ул. Сиреневый бульвар), Верхняя Пышма (ТЦ Кировский), Красноярск (ТЦ Окей).

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www.galamart.ru