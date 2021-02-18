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​«Россети Тюмень» откроют инженерно-технический класс в Нижневартовске

Еще один профильный класс для обучения энергетиков появится в Югре

​«Россети Тюмень» откроют инженерно-технический класс в Нижневартовске

Новый профильный класс для обучения энергетиков будущего открывается в Югре — класс откроют в Нижневартовске. Об этом договорились «Россети Тюмень», департамент образования Нижневартовска, Нижневартовский государственный университет и средняя школа №5, на базе которой и будет проходить обучение. Четырехсторонне соглашение подписали сегодня.

«Энергокласс станет завершающим звеном в цепочке «школа – вуз – предприятие» в рамках создания системы непрерывного образования», — отмечают в компании «Россети Тюмень».

Класс рассчитан на 20 человек, он начнет свою работу с 1 сентября этого года. Чтобы попасть в него, нужно будет пройти конкурсный отбор. Те, кто по его результатам, войдут в число учеников, начнут получать новые компетенции, которые необходимы для профессионального становления в электроэнергетике. Класс поможет им и лучше ориентироваться в реалиях и трендах цифрового мира.

Самое главное, что после получения высшего образования ученики энергокласса смогут получить работу в компании «Россети Тюмень».

«Ученики энергокласса получат всестороннюю поддержку для начала научно-исследовательской и проектной деятельности, — говорит и.о. заместителя генерального директора – руководителя аппарата АО «Россети Тюмень» Исламбек Казбеков. — Это откроет для них перспективы как в энергетике, так и в любой отрасли. Весь деловой мир сейчас сфокусирован на решении проектных задач: быстро, точно и эффективно. Для интеграции молодых людей в современную жизнь очень важна профессиональная поддержка на каждом этапе обучения: и в вузе, и в школе. Таким образом мы будем уверены, что новые сотрудники, прошедшие полный образовательный цикл под опекой специалистов компании, имеют все необходимые знания для решения самых амбициозных задач».

Отметим, что это не первый энергокласс, действующий в Югре: «Россети Тюмень» реализуют в Уральском федеральном округе концепцию сетевого взаимодействия образовательных организаций всех уровней подготовки. Энергоклассы, профильные группы и кафедры созданы на базах школ, ведущих учреждений среднего профессионального и высшего образования ЯНАО, ХМАО-Югры и Тюменской области.


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Сегодня в 16:07, просмотров: 83, комментариев: 0
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