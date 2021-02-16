16+
Логотип Сиапресс
USD  73,2895   EUR  88,9441  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

«Россети» увеличивают совокупный объем доходов с малым и средним бизнесом

За прошлый год совокупный объём договоров «Россетей» с малым и средним бизнесом вырос

«Россети» увеличивают совокупный объем доходов с малым и средним бизнесом

«Россети» увеличивают совокупный объем доходов с малым и средним бизнесом — за 2020 год он вырос на 13 процентов, а если сравнивать с 2015 годом — более чем в два раза. За пять лет предприниматели получили заказы от энергетиков на 1,2 триллиона рублей.

Об основных результатах работы с субъектами малого и среднего предпринимательства специалисты «Россетей» рассказали на вебинаре, который организовали совместно с изданием «Энергетика и промышленность России». Также участвовали эксперты Корпорации МСП, бизнес-объединений и торговых площадок.

Партнерские отношения с малым и средним бизнесом — обоюдовыгодные. Предприниматели получают заказы от крупнейшего делового партнера, а энергетики решают ряд задач — снижают долю импорта в закупках, участвуют в развитии регионов присутствия, содействуют росту локальных производителей и т.д.

В 2020 году доля малого и среднего бизнеса в закупках «Россетей» дошла почти до 70 процентов при действующем «нормативе» для компаний с госучастием в 20 процентов. Практически все конкуретные закупки — 97 процентов — проводятся в электронной форме на площадках РТС-тендер, Росэлторг, РАД. Информация о всех закупках группы «Россети» размещается в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru.

«Россети Тюмень» традиционно выступают одним из стейкхолдеров для представителей МСП в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.«Закупочная деятельность «Россети Тюмень» имеет серьезное влияние на деловую активность Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. В сложный год, связанный с ограничениями из-за распространения COVID-19, мы направили более 9,3 млрд рублей на оплату товаров и услуг у представителей малого и среднего бизнеса или 76,7 % от общего объема оплат, что в 3,8 раза превышает нормативно установленный показатель», – комментирует генеральный директор АО «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Много информации и новостей на нашем сайте www.te.ru и в социальных сетях https://www.facebook.com/rossetitumen, https://vk.com/rosseti_tumen и @rosseti_tumen.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 19:21, просмотров: 130, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 4874
  2. Елена Никифорова: «Мне обещают, что третье уголовное дело против меня — не последнее…» 1196
  3. Первый конкурс на пост главы Сургута и суд по нему превратились в фарс. Участвовать во втором не вижу смысла 1182
  4. ​Сургутские родители интересуются, куда пропала колбаса из меню дошкольников 832
  5. ​Запись на прием – дорого: сургутяне пожаловались на платные звонки в регистратуру поликлиники 727
  6. Югорчанин избил инвалида до смерти 668
  7. ​Школьники Нижневартовска сыграли в разгон митинга на уроке 665
  8. За сутки 135 югорчан заразились коронавирусом 603
  9. ​Владимир Потанин стал богатейшим россиянином в истории 567
  10. ​«Законы физики никто не отменял» 564
  1. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12812
  2. Двух малолетних детей с тяжелыми травмами госпитализировали в Сургуте 5666
  3. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 4988
  4. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 4874
  5. «Некуда девать золото»: Илья Варламов обнаружил в Сургуте квартиру в позолоте 4427
  6. ​Кто хочет стать главой Сургута? Второй сезон // ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 4109
  7. Сожителя матери избитых в Сургуте детей подозревают в жестоком преступлении 4002
  8. Сергей Полукеев: «Будущий глава Сургута должен быть готов к тому, что в любой момент на него могут завести уголовное дело» 3632
  9. ​Utair запускает прямой рейс из Нижневартовска в Сочи 3269
  10. Расчет снова окончен. На пост главы Сургута претендует 30 человек // СПИСОК 3154
  1. В Сургуте появится второй мост через Обь 13405
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12812
  3. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10642
  4. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 10572
  5. ​Юганец закупился с украденной банковской карты с помощью бесконтактной оплаты 9972
  6. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9769
  7. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 9134
  8. Юганцев напугали бутафорские трупы на помойке // ФОТОФАКТ 8522
  9. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 8435
  10. После столкновения Тойоты и Мерседеса пострадали два человека 8249

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика