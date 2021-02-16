За прошлый год совокупный объём договоров «Россетей» с малым и средним бизнесом вырос

«Россети» увеличивают совокупный объем доходов с малым и средним бизнесом — за 2020 год он вырос на 13 процентов, а если сравнивать с 2015 годом — более чем в два раза. За пять лет предприниматели получили заказы от энергетиков на 1,2 триллиона рублей.

Об основных результатах работы с субъектами малого и среднего предпринимательства специалисты «Россетей» рассказали на вебинаре, который организовали совместно с изданием «Энергетика и промышленность России». Также участвовали эксперты Корпорации МСП, бизнес-объединений и торговых площадок.

Партнерские отношения с малым и средним бизнесом — обоюдовыгодные. Предприниматели получают заказы от крупнейшего делового партнера, а энергетики решают ряд задач — снижают долю импорта в закупках, участвуют в развитии регионов присутствия, содействуют росту локальных производителей и т.д.

В 2020 году доля малого и среднего бизнеса в закупках «Россетей» дошла почти до 70 процентов при действующем «нормативе» для компаний с госучастием в 20 процентов. Практически все конкуретные закупки — 97 процентов — проводятся в электронной форме на площадках РТС-тендер, Росэлторг, РАД. Информация о всех закупках группы «Россети» размещается в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru.

«Россети Тюмень» традиционно выступают одним из стейкхолдеров для представителей МСП в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.«Закупочная деятельность «Россети Тюмень» имеет серьезное влияние на деловую активность Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. В сложный год, связанный с ограничениями из-за распространения COVID-19, мы направили более 9,3 млрд рублей на оплату товаров и услуг у представителей малого и среднего бизнеса или 76,7 % от общего объема оплат, что в 3,8 раза превышает нормативно установленный показатель», – комментирует генеральный директор АО «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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